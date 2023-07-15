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الدفاع: سلاح الجو الروسي يضرب عشرة تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه -عاجل
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/إعلام-أوروبا-لم-تتلق-حتى-الآن-إذنا-من-واشنطن-لتدريب-طيارين-أوكرانيين-على-قيادة-إف-16-1079079900.html
إعلام: أوروبا لم تتلق حتى الآن إذنا من واشنطن لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة "إف-16"
إعلام: أوروبا لم تتلق حتى الآن إذنا من واشنطن لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة "إف-16"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر قولها، إن الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16، لم تتلق حتى الآن... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T01:27+0000
2023-07-15T01:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إف 16
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن "ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أوروبية وعدت بتدريب الطيارين الأوكرانيين ما زالت تنتظر الموافقة الأمريكية الرسمية على البرنامج".وقال البنتاغون، إن الطلب لا يزال قيد الدراسة وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة سترفض منح الإذن اللازم.وتسعى دول عدة لمساعدة كييف في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات "إف-16"، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20230713/البنتاغون-ذخائرنا-العنقودية-وصلت-لأوكرانيا-1079050599.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

إعلام: أوروبا لم تتلق حتى الآن إذنا من واشنطن لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة "إف-16"

01:27 GMT 15.07.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر قولها، إن الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16، لم تتلق حتى الآن إذنًا رسميًا من الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن "ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أوروبية وعدت بتدريب الطيارين الأوكرانيين ما زالت تنتظر الموافقة الأمريكية الرسمية على البرنامج".
وقال البنتاغون، إن الطلب لا يزال قيد الدراسة وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة سترفض منح الإذن اللازم.
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
البنتاغون: ذخائرنا العنقودية وصلت لأوكرانيا
13 يوليو, 19:12 GMT
وتسعى دول عدة لمساعدة كييف في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات "إف-16"، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.
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