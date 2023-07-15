https://sputnikarabic.ae/20230715/إعلام-أوروبا-لم-تتلق-حتى-الآن-إذنا-من-واشنطن-لتدريب-طيارين-أوكرانيين-على-قيادة-إف-16-1079079900.html
إعلام: أوروبا لم تتلق حتى الآن إذنا من واشنطن لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة "إف-16"
إعلام: أوروبا لم تتلق حتى الآن إذنا من واشنطن لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة "إف-16"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر قولها، إن الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16، لم تتلق حتى الآن... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T01:27+0000
2023-07-15T01:27+0000
2023-07-15T01:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إف 16
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن "ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أوروبية وعدت بتدريب الطيارين الأوكرانيين ما زالت تنتظر الموافقة الأمريكية الرسمية على البرنامج".وقال البنتاغون، إن الطلب لا يزال قيد الدراسة وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة سترفض منح الإذن اللازم.وتسعى دول عدة لمساعدة كييف في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات "إف-16"، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20230713/البنتاغون-ذخائرنا-العنقودية-وصلت-لأوكرانيا-1079050599.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: أوروبا لم تتلق حتى الآن إذنا من واشنطن لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة "إف-16"
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر قولها، إن الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16، لم تتلق حتى الآن إذنًا رسميًا من الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن "ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أوروبية
وعدت بتدريب الطيارين الأوكرانيين ما زالت تنتظر الموافقة الأمريكية الرسمية على البرنامج".
وقال البنتاغون، إن الطلب لا يزال قيد الدراسة وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة سترفض منح الإذن اللازم.
وتسعى دول عدة لمساعدة كييف في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات "إف-16"، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.