https://sputnikarabic.ae/20230715/إعلام-وزير-الدفاع-البريطاني-بن-والاس-يفكر-في-ترك-منصبه-بالخريف-1079080532.html
إعلام: وزير الدفاع البريطاني بن والاس يفكر في ترك منصبه بالخريف
إعلام: وزير الدفاع البريطاني بن والاس يفكر في ترك منصبه بالخريف
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن وزير وزير الدفاع البريطاني بن والاس يفكر في إمكانية ترك منصبه خلال التعديل الوزاري المخطط في الخريف. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T03:22+0000
2023-07-15T03:22+0000
2023-07-15T03:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الإعلام البريطاني، فإن "بن والاس يخطط لمغادرة الحكومة خلال التعديل الحكومي في الخريف بعد أربع سنوات كوزير للدفاع".وبحسب الصحيفة قد يغادر الوزير العمل السياسي كليًا.يشار إلى أن الرئيس القادم لوزارة الدفاع قد يكون نائب وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون جلين أو نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية توم توجندهات، أو نائبة وزير الخارجية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.في الوقت نفسه، لا يزال والاس على الرغم من الاستقالة المحتملة، يدعم سوناك ومجلس الوزراء.
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بريطانيا, العالم, الحكومة البريطانية
بريطانيا, العالم, الحكومة البريطانية
إعلام: وزير الدفاع البريطاني بن والاس يفكر في ترك منصبه بالخريف
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قالت وسائل إعلام بريطانية، إن وزير وزير الدفاع البريطاني بن والاس يفكر في إمكانية ترك منصبه خلال التعديل الوزاري المخطط في الخريف.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الإعلام البريطاني، فإن "بن والاس يخطط لمغادرة الحكومة خلال التعديل الحكومي في الخريف بعد أربع سنوات كوزير للدفاع".
يشار إلى أن الرئيس القادم لوزارة الدفاع قد يكون نائب وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون جلين أو نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية توم توجندهات، أو نائبة وزير الخارجية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.
في الوقت نفسه، لا يزال والاس على الرغم من الاستقالة المحتملة، يدعم سوناك ومجلس الوزراء.