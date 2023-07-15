https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-السوداني-مقتل-5-أشخاص-إثر-قصف-طائرة-مسيرة-تابعة-للدعم-السريع-مستشفى-عسكريا-1079103384.html

الجيش السوداني: مقتل 5 أشخاص إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع مستشفى عسكريا

الجيش السوداني: مقتل 5 أشخاص إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع مستشفى عسكريا

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، إثر قصف طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان في ولاية... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T18:49+0000

2023-07-15T18:49+0000

2023-07-15T18:49+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وأكد بيان للجيش السوداني أنه "مواصلة لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع أعراف الحرب، استهدفت المليشيا المتمردة بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان، مما تسبب في استشهاد 5 من المرضى وإصابة 22 معظمهم من المدنيين. وكانت المليشيا قد استهدفت المستشفى بالهجوم المسير على مرات متتالية إمعانا في الاستهداف".وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، جراء قصف طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان في العاصمة الخرطوم.وتتواصل منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230715/المبعوث-الأممي-إلى-السودان-يحذر-من-حرب-أهلية-شاملة-في-البلاد-1079082542.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار