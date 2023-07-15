https://sputnikarabic.ae/20230715/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لتنظيم-اجتماع-ثلاثي-مع-أرمينيا-وأذربيجان-لمناقشة-اتفاقيات-قره-باغ-1079091360.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي مع أرمينيا وأذربيجان لمناقشة اتفاقيات قره باغ

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي مع أرمينيا وأذربيجان لمناقشة اتفاقيات قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات بشأن إقليم ناغورني قره... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T12:54+0000

2023-07-15T12:54+0000

2023-07-15T12:54+0000

روسيا

العالم

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نحن نحترم القرار السيادي للقيادة الأرمينية، ومع ذلك، فقد أدى هذا إلى تغيير جذري في الظروف الأساسية التي تم بموجبها توقيع بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في 9 نوفمبر 2020، وكذلك موقف فرقة حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة".وأضاف البيان: "نحن على استعداد لتنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية في موسكو، في المستقبل القريب، لمناقشة سبل تنفيذ الاتفاقات على أعلى مستوى، بما في ذلك موضوع الاتفاق على معاهدة سلام، يلي ذلك لاحقًا القمة الروسية - الأذربيجانية - الأرمنية في موسكو للتوقيع على الوثيقة المذكورة".اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، في سبتمبر/ أيلول 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.واتفقت الدولتان السوفييتيتان السابقتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، منذ ذلك الحين، كانت هناك اشتباكات عرضية على طول الحدود.

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