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https://sputnikarabic.ae/20230715/الصين-تطلق-أول-صاروخ-إلى-الفضاء-يعمل-بوقود-الميثان-1079089923.html
الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان
الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان
أعلنت شركة فضائية صينية بارزة عن "إطلاق أول صاروخ عملاق في العالم، يعمل بوقود الميثان والأكسجين السائل". 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T12:07+0000
2023-07-15T12:07+0000
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وأفادت صحيفة "South China Morning Post"، بأن "صاروخ "Zhuque-2" من شركة "LandSpace" الصينية، أقلع في رحلته الأولى، صباح الأربعاء الماضي، من مركز "Jiuquan" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي في الصين".وتم تطوير صاروخ "تشوتشيويه-2" بواسطة شركة الصواريخ الصينية "لاند سبيس" (LandSpace)، وهو أول صاروخ في العالم يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له.وانطلق الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2" في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وفق وكالة "شينخوا".وهذه الرحلة هي الثانية لصاروخ شركة "LandSpace"، بعد فشل الرحلة الأولى التي أطلقت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ويُعتبر الميثان وقودًا نظيفًا وآمنًا بالمقارنة مع وقود الدفع والهيدروجين السائل وغيرها من أنواع الوقود التي تستخدم حاليًا.ويعتبر تحويل الميثان إلى وقود خيارًا مثاليًا لتشغيل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. فالميثان كوقود عضوي يوفر أداءً ممتازًا لمحركات الصواريخ، ويسهم في تقليل التكاليف التشغيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230517/اكتشاف-فوهة-بركان-عملاقة-يحتوي-على-غاز-الميثان-بداخله-1077143439.html
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الصين, الأقمار الصناعية, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات
الصين, الأقمار الصناعية, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات

الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان

12:07 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / Strيشاهد الناس صاروخ "لونع مارتش"، وهو أحدث أسطول لمركبات الإطلاق الصينية "لونع مارتش-8"، وهو ينطلق من مركز وينشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان جنوب الصين في 22 ديسمبر 2020.
يشاهد الناس صاروخ لونع مارتش، وهو أحدث أسطول لمركبات الإطلاق الصينية لونع مارتش-8، وهو ينطلق من مركز وينشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان جنوب الصين في 22 ديسمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / Str
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أعلنت شركة فضائية صينية بارزة عن "إطلاق أول صاروخ عملاق في العالم، يعمل بوقود الميثان والأكسجين السائل".
وأفادت صحيفة "South China Morning Post"، بأن "صاروخ "Zhuque-2" من شركة "LandSpace" الصينية، أقلع في رحلته الأولى، صباح الأربعاء الماضي، من مركز "Jiuquan" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي في الصين".
وتم تطوير صاروخ "تشوتشيويه-2" بواسطة شركة الصواريخ الصينية "لاند سبيس" (LandSpace)، وهو أول صاروخ في العالم يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له.
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وانطلق الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2" في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وفق وكالة "شينخوا".
وهذه الرحلة هي الثانية لصاروخ شركة "LandSpace"، بعد فشل الرحلة الأولى التي أطلقت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويُعتبر الميثان وقودًا نظيفًا وآمنًا بالمقارنة مع وقود الدفع والهيدروجين السائل وغيرها من أنواع الوقود التي تستخدم حاليًا.
ويعتبر تحويل الميثان إلى وقود خيارًا مثاليًا لتشغيل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. فالميثان كوقود عضوي يوفر أداءً ممتازًا لمحركات الصواريخ، ويسهم في تقليل التكاليف التشغيلية.
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