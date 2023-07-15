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https://sputnikarabic.ae/20230715/العشائر-العربية-والدفاع-الوطني-يستعرضون-قواتهم-في-دير-الزور-ردا-على-التحشيد-الأمريكي-صور-1079079656.html
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور ردا على التحشيد الأمريكي.. صور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور ردا على التحشيد الأمريكي.. صور
خلال وقفة احتجاجية، استعرض أبناء العشائر العربية قواتهم الرديفة وتشكيلات قوات الدفاع الوطني في المحافظة، حيث أقسم أبناء العشائر العربية على عودة كل شبر من تراب... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T00:21+0000
2023-07-15T00:21+0000
دير الزور
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وشهدت الوقفة التي حضرها الجنرال أندريه، رئيس مركز المصالحة الروسية في دير الزور، استعراضا للقوات الرديفة.وأضاف قائد الدفاع الوطني، أن "نهاية القوات الأمريكية، ستكون على أيدي أبناء العشائر العربية الذين يقفون خلف الجيش العربي السوري، رافضين أي تواجد الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له في سوريا.وتتزامن الوقفة الاحتجاجية لعشائر دير الزور، مع استمرار التوتر الذي تشهده خطوط التماس بين مناطق سيطرة الجيش العربي السوري، وبين مناطق قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الأكراد الموالين له على طول المناطق المحررة، شمال نهر الفرات.بدوره قال الشيخ محمد الخرفان، أحد وجهاء عشيرة البو سرايا، أن "أبناء العشائر تواجدوا اليوم ليقول كلمتهم ضد المحتل الأمريكي ويؤكدوا للعالم أجمع أن المحتل إلى زوال ولا مكان له على الأراضي السورية ولن نسمح بأي تعدي جديد في مناطقنا".من جهته، قال الشيخ محمد الأحبش، أحد وجهاء عشيرة العكيدات: "نحن نقف خلف الجيش العربي السوري ونقول للمحتل الأمريكي ومن يقف إلى جانبه أنهم إلى زوال ولن يحق في النهاية، إلا الحق".وبعد الوقفة، توجهت الأرتال العسكرية للقوات الرديفة إلى نقاطها العسكرية المنتشرة في المحافظة.وخلال الأيام الأخيرة، قام جيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الأكراد الموالين له في تنظيم "قسد" بتعزيز نقاطهم بشكل غير مسبوق على خطوط التماس، عبر استقدام تعزيزات عسكرية من الرقة والحسكة إلى ريف دير الزور، وزجّها في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي، والبلدات المجاورة لهما.وتم نشر المئات من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في المنطقة، مع تشديد الحراسة على النقاط العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له، وسط نشاط جوي حربي متواصل في سماء المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230712/خبراء-يكشفون-سبب-إرسال-أمريكا-للمرتزقة-من-الشرق-الأوسط-إلى-أوكرانيا-1079000009.html
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دير الزور, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
دير الزور, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور ردا على التحشيد الأمريكي.. صور

00:21 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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خلال وقفة احتجاجية، استعرض أبناء العشائر العربية قواتهم الرديفة وتشكيلات قوات الدفاع الوطني في المحافظة، حيث أقسم أبناء العشائر العربية على عودة كل شبر من تراب وطنهم، مجددين رفضهم للتواجد الأمريكي على الأراضي السورية.
وشهدت الوقفة التي حضرها الجنرال أندريه، رئيس مركز المصالحة الروسية في دير الزور، استعراضا للقوات الرديفة.
وقال قائد مركز الدفاع الوطني في محافظة دير الزور لوكالة "سبوتنيك"، أن المحافظة عصية على كل المغتصبين والقوى الاستعمارية.
وأضاف قائد الدفاع الوطني، أن "نهاية القوات الأمريكية، ستكون على أيدي أبناء العشائر العربية الذين يقفون خلف الجيش العربي السوري، رافضين أي تواجد الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له في سوريا.
وتتزامن الوقفة الاحتجاجية لعشائر دير الزور، مع استمرار التوتر الذي تشهده خطوط التماس بين مناطق سيطرة الجيش العربي السوري، وبين مناطق قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الأكراد الموالين له على طول المناطق المحررة، شمال نهر الفرات.
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiالعشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
1/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
2/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
3/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
4/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
5/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
6/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
7/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
8/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
9/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
10/10
© Sputnik . Farouk Mudhi
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور
بدوره قال الشيخ محمد الخرفان، أحد وجهاء عشيرة البو سرايا، أن "أبناء العشائر تواجدوا اليوم ليقول كلمتهم ضد المحتل الأمريكي ويؤكدوا للعالم أجمع أن المحتل إلى زوال ولا مكان له على الأراضي السورية ولن نسمح بأي تعدي جديد في مناطقنا".
من جهته، قال الشيخ محمد الأحبش، أحد وجهاء عشيرة العكيدات: "نحن نقف خلف الجيش العربي السوري ونقول للمحتل الأمريكي ومن يقف إلى جانبه أنهم إلى زوال ولن يحق في النهاية، إلا الحق".
وبعد الوقفة، توجهت الأرتال العسكرية للقوات الرديفة إلى نقاطها العسكرية المنتشرة في المحافظة.
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وخلال الأيام الأخيرة، قام جيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الأكراد الموالين له في تنظيم "قسد" بتعزيز نقاطهم بشكل غير مسبوق على خطوط التماس، عبر استقدام تعزيزات عسكرية من الرقة والحسكة إلى ريف دير الزور، وزجّها في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي، والبلدات المجاورة لهما.
وتم نشر المئات من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في المنطقة، مع تشديد الحراسة على النقاط العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له، وسط نشاط جوي حربي متواصل في سماء المنطقة.
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