https://sputnikarabic.ae/20230712/خبراء-يكشفون-سبب-إرسال-أمريكا-للمرتزقة-من-الشرق-الأوسط-إلى-أوكرانيا-1079000009.html

خبراء يكشفون سبب إرسال أمريكا للمرتزقة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا

خبراء يكشفون سبب إرسال أمريكا للمرتزقة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا

كثف نظام كييف أعمال التجنيد بما في ذلك من الشرق الأوسط لاستقطاب المرتزقة الأجانب، على خلفية فشل موجة تعبئة أخرى في أوكرانيا، ومن أجل إخفاء الخسائر الكارثية... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T14:33+0000

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من أين يأتي المرتزقة؟نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، الاثنين الماضي، ذكرت فيه أنه "بسبب الخسائر الكبيرة في الأفراد، أطلق نظام كييف، الشهر الماضي، حملة تجنيد مرتزقة أجانب من الأرجنتين والبرازيل وأفغانستان والعراق والمناطق الخاضعة للسيطرة الأمريكية في سوريا".وذكرت مصادر، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة نقلت نحو 650 مسلحا مواليا لها من قوات سوريا الديمقراطية، من شرق سوريا إلى أوكرانيا عبر إقليم كردستان العراق، وتم نقل المسلحين إلى أوكرانيا على دفعات، خلال الأشهر الستة الماضية".وأصدرت جماعة المقاومة العراقية المناهضة لأمريكا "أصحاب الكهف"، نداءً رسميًا، في مارس/ آذار الماضي، تحذيرات من بدء تجنيد المرتزقة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في البلاد.وذكر البيان: "تجري لقاءات عناصر الاستخبارات الأمريكية والناتو في بغداد حي المنصور والكرادة، داخل واجهات شركات مختلفة الغطاء الأمني مع شيوخ عشائر عراقيين وسوريين وأساتذة جامعيين وعناصر من ما يسمى بجهاز مخابرات حزب البعث، بهدف تجنيد الشباب العراقي للقتال في أوكرانيا ونؤكد أن وحدة الاستخبارات التابعة للمقاومة الإسلامية تمتلك تفاصيل كاملة من أسماء ورموز وصور وأفلام موثقة لعناصر الاستخبارات الأجنبية العاملة في العراق والمتخصصة بهذا الملف التخريبي".وفي هذا الصدد، فإن رغبة الكونغرس الأمريكي في تجهيز جماعة "البيشمركة"، التي تعمل على أراضي كردستان العراق، بأنظمة دفاع جوي تبدو وكأنها تبادل أسلحة مقابل قوة بشرية مرسلة."كبش فداء" أقل كلفةوأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كحطب للمدافع"، لا أحد من القيادة الأوكرانية يأبه لحياتهم، لذلك ليس لديهم سوى خيار واحد وهو الهروب من أوكرانيا أو الموت".ووفقًا للمعلومات الواردة أثناء استجواب الأسرى من الجنود الأوكرانيين، فإن "قادة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية العاملة على خط التماس، لا يتحملون المسؤولية عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب".وأضافت وزارة الدفاع أن إخلاء الجرحى من المرتزقة يتم وفقا لمبدأ البقاء، فقط بعد إبعاد العسكريين الأوكرانيين.وأشار القائد الميداني السابق في الجيش السوري مهند الحاج علي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية والقيمين عليها من الناتو بحاجة فعلية إلى المرتزقة من دول الشرق الأوسط للتحضير لهجوم مضاد، حيث أن تعبئة الموارد بين مواطني أوكرانيا بالفعل مستنفد للغاية".وشرح: "اليوم هناك خسائر ميدانية فادحة في صفوف القوات الأوكرانية، ولذلك تعمل على تعويض ذلك من خلال تجنيد وجلب المرتزقة إلى أوكرانيا، ليقاتلوا إلى جانب قوات نظام كييف".وأضاف القائد الميداني السوري:وأردف الحاج علي: "القوات الأمريكية استطاعت أن تحشد بعضا من القوات، وتقوم بتدريبهم على الأراضي السورية في المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة في منطقة التنف، ويمكن أن تدفعهم لكي يلتحقوا بالمرحلة التالية من الهجوم، باعتبار أن القوات الأوكرانية تفقد كل يوم عشرات الأفراد من قواتها".مقاتلون من ذوي الخبرةلكن المرتزقة من دول الشرق الأوسط جذابون ليس فقط بسبب سعرهم البخس نسبيا، ولكن أيضًا بسبب الخبرة التطبيقية للعمليات القتالية، وإذا نجوا في الصراع الأوكراني، فيمكن للولايات المتحدة أن تستفيد منهم في مناطق أخرى، بما في ذلك مناطقهم.ويقول الحاج علي: "الشيء نفسه ما يميز هؤلاء المرتزقة عن غيرهم، هو أنهم قاتلوا الجيش العراقي والحشد الشعبي، وقاتلوا ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي ضد الجيش السوري، أي أنهم يملكون جزءا من الخبرة القتالية".قد لا يكون لدى المرتزقة من أجزاء أخرى من العالم هذه التجربة، وربما يكون لهؤلاء المرتزقة أيضًا خبرة قتالية ضد المجموعة الروسية في سوريا، ثم تزداد جاذبيتها في عيون المدربين الأمريكيين فقط.أين سيذهب الناجون؟ولاحظت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية، هرب 4801 من المقاتلين الأجانب من أراضي أوكرانيا، وهذا يعني أن المرتزقة من الشرق الأوسط لديهم مثل هذه الفرصة، في هذا الصدد، السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين هم ذاهبون؟ويرى الحاج علي ، بدوره، أن المسلحين لن يعودوا إلى وطنهم ، بل سيستقرون في أوروبا.ورجح الحاج علي أن "القصة بظهور مسلحين من سوريا والعراق في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لن تضر بروسيا على الإطلاق، بل أوروبا".

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