https://sputnikarabic.ae/20230715/حميدتي-يعلن-تشكيل-لجنة-للتواصل-مع-القوى-السياسية-والحركات-المسلحة-بالسودان-1079105399.html
حميدتي يعلن تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة بالسودان
حميدتي يعلن تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة بالسودان
أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان، للتشاور معهم... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T21:28+0000
2023-07-15T21:28+0000
2023-07-15T21:28+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
حميدتي
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره دقلو عبر موقع "تويتر"، أنه "التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر القرار الآتي: تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح".وتتواصل، منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، فيما نجحت محادثات برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن بين ممثلي الجانبين في مدينة جدة السعودية في التوصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لكن لم يتم التقيد به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-السوداني-مقتل-5-أشخاص-إثر-قصف-طائرة-مسيرة-تابعة-للدعم-السريع-مستشفى-عسكريا-1079103384.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, حميدتي
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, حميدتي
حميدتي يعلن تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة بالسودان
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أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان، للتشاور معهم بشأن أزمة البلاد المستمرة منذ 3 أشهر.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره دقلو عبر موقع "تويتر"، أنه "التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق
بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر القرار الآتي: تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح".
وأضاف "تمارس اللجنة المهام الآتية: عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية".
وتتواصل، منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، فيما نجحت محادثات برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن بين ممثلي الجانبين في مدينة جدة السعودية في التوصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لكن لم يتم التقيد به.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.