عربي
https://sputnikarabic.ae/20230715/رئيس-وزراء-الهند-يصل-إلى-الإمارات-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1079087218.html
رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية
رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية
وصل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إلى الإمارات في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T10:42+0000
2023-07-15T10:58+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_4a098a2a1819623e745eb067a9d8a1f2.jpg
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استقبل مودي في صالة كبار الزوار في مطار الرئاسة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، كما كان خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، حاضرا في مراسم الاستقبال أيضا.في سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي "IBPC" في دبي، سوريش كومار، أن زيارة مودي للإمارات تؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.وأشار كومار إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية والعلاقة الاقتصادية المتينة.وأضاف كومار أن الإمارات تبرز في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أهمية البلدين لمصادر الطاقة البديلة، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر "COP28"، وعبّر كومار عن ثقته بأن الزيارة ستسفر عن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الإمارات-وفرنسا-والهند-تؤسس-مبادرة-تعاون-في-مجالات-الطاقة-والدفاع-والأمن-الغذائي-1073095266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_79d818ce70e05de27c8df79629f20a01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية

10:42 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 15.07.2023)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وصل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إلى الإمارات في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استقبل مودي في صالة كبار الزوار في مطار الرئاسة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، كما كان خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، حاضرا في مراسم الاستقبال أيضا.
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي "IBPC" في دبي، سوريش كومار، أن زيارة مودي للإمارات تؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.
محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون في مجالات الطاقة والدفاع والأمن الغذائي
4 فبراير, 14:08 GMT
وأشار كومار إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية والعلاقة الاقتصادية المتينة.
وأضاف كومار أن الإمارات تبرز في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أهمية البلدين لمصادر الطاقة البديلة، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر "COP28"، وعبّر كومار عن ثقته بأن الزيارة ستسفر عن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала