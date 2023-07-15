https://sputnikarabic.ae/20230715/رئيس-وزراء-الهند-يصل-إلى-الإمارات-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1079087218.html
رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية
رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية
وصل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إلى الإمارات في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T10:42+0000
2023-07-15T10:42+0000
2023-07-15T10:58+0000
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وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استقبل مودي في صالة كبار الزوار في مطار الرئاسة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، كما كان خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، حاضرا في مراسم الاستقبال أيضا.في سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي "IBPC" في دبي، سوريش كومار، أن زيارة مودي للإمارات تؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.وأشار كومار إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية والعلاقة الاقتصادية المتينة.وأضاف كومار أن الإمارات تبرز في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أهمية البلدين لمصادر الطاقة البديلة، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر "COP28"، وعبّر كومار عن ثقته بأن الزيارة ستسفر عن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الإمارات-وفرنسا-والهند-تؤسس-مبادرة-تعاون-في-مجالات-الطاقة-والدفاع-والأمن-الغذائي-1073095266.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية
10:42 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 15.07.2023) تابعنا عبر
وصل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إلى الإمارات في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية
"وام"، أن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استقبل مودي في صالة كبار الزوار في مطار الرئاسة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، كما كان خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، حاضرا في مراسم الاستقبال أيضا.
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي "IBPC" في دبي، سوريش كومار، أن زيارة مودي للإمارات تؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.
وأشار كومار إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية والعلاقة الاقتصادية المتينة.
وأضاف كومار أن الإمارات تبرز في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أهمية البلدين لمصادر الطاقة البديلة، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر "COP28"، وعبّر كومار عن ثقته بأن الزيارة ستسفر عن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.