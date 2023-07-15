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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/صفارات-الإنذار-تدوي-في-7-مناطق-بأوكرانيا--عاجل-1079105829.html
صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في 7 مناطق بأوكرانيا، ليل السبت/الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T23:09+0000
2023-07-15T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
خاركوف
صفارات الإنذار
روسيا
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق، ميكولايف، سومي، بولتافا، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وكيروفوغراد، أوديسا بأوكرانيا.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق يوم السبت، أن دوي انفجارات سمع في سومي، كما وقعت عدة انفجارات في خاركوف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079105704.html
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أخبار أوكرانيا, خاركوف, صفارات الإنذار, روسيا
أخبار أوكرانيا, خاركوف, صفارات الإنذار, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق بأوكرانيا

23:09 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 23:29 GMT 15.07.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في 7 مناطق بأوكرانيا، ليل السبت/الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق، ميكولايف، سومي، بولتافا، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وكيروفوغراد، أوديسا بأوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق يوم السبت، أن دوي انفجارات سمع في سومي، كما وقعت عدة انفجارات في خاركوف.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 31 مرة خلال اليوم الماضي
23:01 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في فبراير، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
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