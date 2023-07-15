https://sputnikarabic.ae/20230715/عائلة-الوزير-الليبي-المحتجز-تهدد-بخطوات-تصعيدية-غير-متوقعة-1079098933.html

عائلة الوزير الليبي "المحتجز" تهدد بخطوات تصعيدية "غير متوقعة"

عائلة الوزير الليبي "المحتجز" تهدد بخطوات تصعيدية "غير متوقعة"

قال أحد أفراد عائلة الوزير الليبي السابق فرج بومطاري، الذي تم احتجازه في مطار معيتيقة الدولي، منذ الثلاثاء الماضي، إن الجهات المعنية لم تخبرهم بأية تفاصيل عن... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T15:14+0000

2023-07-15T15:14+0000

2023-07-15T15:14+0000

أخبار ليبيا اليوم

الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا

حصري

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068273358_0:122:3423:2047_1920x0_80_0_0_54fbeeadd9d9a56eb1b59947b035343e.jpg

وأضاف أحد أفراد العائلة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن عائلة الوزير والقبائل الليبي ستتخذ العديد من الخطوات التصعيدية غير المتوقعة ما لم يفرج عن الوزير المحتجز خلال الساعات المقبلة.وأوضح في حديثه أنهم تواصلوا مع جميع الجهات المعنية التي وعدت بالإفراج عنه دون أي خطوة جادة في الإطار.ووفق المتحدث، لم يتمكن أفراد العائلة من التواصل مع الوزير المحتجز، ولم يتأكدوا حتى الآن من مقر احتجازه، أو الجهة التي أوقفته خلال وجوده في مطار معيتيقة الثلاثاء الماضي، خلال توجهه إلى تركيا. وتابع: "سنتخذ إجراءات تصعيدية غير متوقعة، وسيفاجئ الجميع بما يمكن أن نقوم به خلال الساعات المقبلة".وأعلن مجلس "حكماء وأعيان الجنوب الشرقي" في ليبيا، اليوم السبت الموافق 15 يوليو/ تموز، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي في تازربو والسرير، وذلك حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق في حكومة السراج، فرج بومطاري، الذي تم اختطافه خلال زيارته مدينة طرابلس.وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه يطالب الجهات التي خطفت بومطاري بالإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه، متهما المجلس "الصديق الكبير وحكومة الدبيبة ومن معهم من مليشيات خارجة عن القانون بالقيام بهذه الأعمال الإجرامية"، وحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية سلامة بومطاري.وسبق أن أغلق محتجون من القبائل في ليبيا حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي البلاد، للضغط على السلطات الليبية في العاصمة طرابلس للإفراج عن وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، الذي تم احتجازه في مطار معيتيقة الدولي منذ الثلاثاء الماضي.يذكر أنه يوم الخميس الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها وانزعاجها الشديدين بسبب تقارير عن اختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين ومنع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.في المقابل أعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.وأكدت الوزارة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.

https://sputnikarabic.ae/20230715/الحليق-يكشف-سبب-اختطاف-الوزير-السابق-بومطاري-ويحذر-من-إغلاق-الموانئ-النفطية-الليبية-1079085823.html

https://sputnikarabic.ae/20230715/حكومة-الدبيبة-إغلاق-الحقول-والموانئ-النفطية-يهدد-استدامة-توريد-النفط-الليبي-1079080858.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, حصري, الأخبار, العالم العربي