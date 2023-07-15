https://sputnikarabic.ae/20230715/متوجها-بطلب-للإسرائيليين-أول-ظهور-لنتنياهو-بعد-نقله-للمستشفى-فيديو-1079102008.html
متوجها بطلب للإسرائيليين.. أول ظهور لنتنياهو بعد نقله للمستشفى.. فيديو
متوجها بطلب للإسرائيليين.. أول ظهور لنتنياهو بعد نقله للمستشفى.. فيديو
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة متلفزة، مساء اليوم السبت، للمرة الأولى منذ نقله لغرفة الطوارئ في أحد المستشفيات قرب تل أبيب. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T17:12+0000
2023-07-15T17:12+0000
2023-07-15T17:12+0000
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بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو وقد بدا شاحب الوجه في محاولة لطمأنة الإسرائيليين: "قضيت يوم أمس في بحيرة طبريا بصحبة زوجتي، في الشمس، بلا قبعة أو ماء، لم تكن فكرة جيدة".وأضاف وفق المقطع الذي نشرته هيئة البث الرسمية: "أريد أن أشكركم جميعًا على قلقكم وأيضا أن أشكر الفرق الممتازة في شيبا الذين فحصوني".وأكد نتنياهو أنه يشعر الآن أنه أصبح بصحة جيدة، مضيفا: "لدي طلب واحد فقط منكم - نحن نمر بموجة حارة في إسرائيل وأطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس وشرب المزيد من الماء".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مكتب نتنياهو في بيان إن "رئيس الوزراء قضى أمس في بحيرة طبريا أثناء الحر وشكا اليوم من دوار طفيف، وتوجه إلى غرفة الطوارئ بناء على توصية طبيبه الشخصي الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة نتنياهو بالجفاف، لافتا إلى أنه "يواصل الخضوع لفحوصات روتينية إضافية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي.ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصوم اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.في يناير/كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.وبحسب الصحيفة، "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".
https://sputnikarabic.ae/20230715/بعد-نقله-للمستشفى-بشكل-عاجل-مكتب-نتنياهو-يكشف-تفاصيل-حالته-الصحية-1079101383.html
https://sputnikarabic.ae/20230715/نقل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بنيامين-نتنياهو-بشكل-عاجل-إلى-المستشفى-1079097498.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
متوجها بطلب للإسرائيليين.. أول ظهور لنتنياهو بعد نقله للمستشفى.. فيديو
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ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة متلفزة، مساء اليوم السبت، للمرة الأولى منذ نقله لغرفة الطوارئ في أحد المستشفيات قرب تل أبيب.
وقال نتنياهو وقد بدا شاحب الوجه في محاولة لطمأنة الإسرائيليين: "قضيت يوم أمس في بحيرة طبريا بصحبة زوجتي، في الشمس، بلا قبعة أو ماء، لم تكن فكرة جيدة".
وأضاف وفق المقطع الذي نشرته هيئة البث الرسمية: "أريد أن أشكركم جميعًا على قلقكم وأيضا أن أشكر الفرق الممتازة في شيبا الذين فحصوني".
وأكد نتنياهو أنه يشعر الآن أنه أصبح بصحة جيدة، مضيفا: "لدي طلب واحد فقط منكم - نحن نمر بموجة حارة في إسرائيل وأطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس وشرب المزيد من الماء".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مكتب نتنياهو في بيان إن "رئيس الوزراء قضى أمس في بحيرة طبريا أثناء الحر وشكا اليوم من دوار طفيف، وتوجه إلى غرفة الطوارئ بناء على توصية طبيبه الشخصي الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة نتنياهو بالجفاف، لافتا إلى أنه "يواصل الخضوع لفحوصات روتينية إضافية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".
وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي.
ووقتها أجرى نتنياهو
، الذي كان صائما (يصوم اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.
في يناير/كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.
وبحسب الصحيفة، "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".