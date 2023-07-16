https://sputnikarabic.ae/20230716/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-مبنى-سكني-شمالي-مصر-إلى-4-قتلى-1079131193.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني شمالي مصر إلى 4 قتلى
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني شمالي مصر إلى 4 قتلى
ارتفع عدد الوفيات جراء انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال مصر إلى 4 أشخاص، وأصيب 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج،... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الدفاع المدني برشيد عن وفاة شخصين، بينهم طفل، وإصابة 13 آخرين بجروح وكسور متفرقة في الجسم إثر انهيار العقار المذكور. تم الإسراع في نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث.وفقا للبيان، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولجنة المساكن الآيلة للسقوط لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤولية الجنائية. وكانت وكيلة وزارة الصحة المصرية في محافظة الإسكندرية، أميرة طهيو، أكدت لـ"سبوتنيك"، في يونيو/ حزيران الماضي، إصابة 4 أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 14 طابقا في منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية المصرية.وقالت طهيو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التقارير المبدئية تشير إلى إصابة 4 أشخاص حتى الآن بإصابات طفيفة"، مضيفةً أن العقار المنهار كان مرخصا ولا يقع في منطقة عشوائيات.وأضافت المسؤولة المصرية أن 3 من المصابين كانوا متواجدين وقت انهيار العقار وأن المصاب الرابع كان من الأطقم الطبية، لافتةً إلى أنهم "أصيبوا ببعض الكسور والجروح القطعية وحتى الآن لا يوجد خطر على حياتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230626/برلماني-مصري-لـسبوتنيك-لم-يتم-حصر-عدد-ضحايا-العقار-المنهار-في-الإسكندرية-حتى-الآن-1078503173.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني شمالي مصر إلى 4 قتلى
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ارتفع عدد الوفيات جراء انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال مصر إلى 4 أشخاص، وأصيب 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.
القاهرة- سبوتنيك. وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الدفاع المدني برشيد عن وفاة شخصين، بينهم طفل، وإصابة 13 آخرين بجروح وكسور متفرقة في الجسم إثر انهيار العقار
المذكور. تم الإسراع في نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث.
وفقا للبيان، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولجنة المساكن الآيلة للسقوط لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤولية الجنائية.
وكانت وكيلة وزارة الصحة المصرية في محافظة الإسكندرية، أميرة طهيو، أكدت لـ"سبوتنيك"، في يونيو/ حزيران الماضي، إصابة 4 أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 14 طابقا في منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية المصرية.
وقالت طهيو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
": "التقارير المبدئية تشير إلى إصابة 4 أشخاص حتى الآن بإصابات طفيفة"، مضيفةً أن العقار المنهار كان مرخصا ولا يقع في منطقة عشوائيات.
وأضافت المسؤولة المصرية أن 3 من المصابين كانوا متواجدين وقت انهيار العقار وأن المصاب الرابع كان من الأطقم الطبية، لافتةً إلى أنهم "أصيبوا ببعض الكسور والجروح القطعية وحتى الآن لا يوجد خطر على حياتهم".