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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/تقارير-أوكرانيا-خسرت-20-من-عتادها-العسكري-في-أول-أسبوعين-للهجوم-المضاد-1079106160.html
تقارير: أوكرانيا خسرت 20% من عتادها العسكري في أول أسبوعين للهجوم المضاد
تقارير: أوكرانيا خسرت 20% من عتادها العسكري في أول أسبوعين للهجوم المضاد
أكدت تقارير صحفية أمريكية، يوم السبت، تلقي أوكرانيا خسائر فادحة خلال أول أسبوعين من الهجوم المضاد. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T00:53+0000
2023-07-16T00:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
القوات الأوكرانية
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وبحسب التقارير، في الأسبوعين الأولين من الهجوم الأوكراني، تم تدمير أو إتلاف ما يصل إلى 20% من الأسلحة التي أرسلتها كييف إلى ساحة المعركة، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة التي خطط الأوكرانيون لاستخدامها في التقدم على المواقع الروسية.في الأسابيع الأخيرة، انخفض معدل الخسائر التي تتعرض لها كييف إلى حوالي 10%، لأن الهجوم المضاد نفسه تباطأ، وفقا للتقرير الذي نقل نقل عن مصادر أمريكية.وقال جندي أوكراني إن طائرة بدون طيار تابعة لفريقه صورت حوالي ست مركبات مدرعة غربية قصفتها المدفعية الروسية.ونقلت عنه الصحيفة قوله، "جميعهم احترقوا"بدأ الهجوم المضاد الأوكراني الذي تم الترويج له كثيرًا في أوائل يونيو بعد شهور من التأخير بسبب نقص الإمدادات العسكرية من المانحين الغربيين.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية واصلت المحاولة لكنها فشلت في التقدم.كما أشار عدد من وسائل الإعلام الغربية إلى النتائج الضعيفة للهجوم المضاد الذي شنته كييف، بينما اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نفسه بأن التقدم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه".منذ بداية الهجوم المضاد لأوكرانيا، دمرت روسيا 21 طائرة أوكرانية، وخمس طائرات هليكوبتر، وحوالي 1244 دبابة، دمرت 1244 مركبة مدرعة أوكرانية، بما في ذلك 17 دبابة ليوبارد، وخمس دبابات فرنسية بعجلات AMX، و914 وحدة من المركبات الخاصة، ونظامان للدفاع الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230715/صفارات-الإنذار-تدوي-في-7-مناطق-بأوكرانيا--عاجل-1079105829.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية

تقارير: أوكرانيا خسرت 20% من عتادها العسكري في أول أسبوعين للهجوم المضاد

00:53 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أكدت تقارير صحفية أمريكية، يوم السبت، تلقي أوكرانيا خسائر فادحة خلال أول أسبوعين من الهجوم المضاد.
وبحسب التقارير، في الأسبوعين الأولين من الهجوم الأوكراني، تم تدمير أو إتلاف ما يصل إلى 20% من الأسلحة التي أرسلتها كييف إلى ساحة المعركة، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة التي خطط الأوكرانيون لاستخدامها في التقدم على المواقع الروسية.
في الأسابيع الأخيرة، انخفض معدل الخسائر التي تتعرض لها كييف إلى حوالي 10%، لأن الهجوم المضاد نفسه تباطأ، وفقا للتقرير الذي نقل نقل عن مصادر أمريكية.
وقال جندي أوكراني إن طائرة بدون طيار تابعة لفريقه صورت حوالي ست مركبات مدرعة غربية قصفتها المدفعية الروسية.
ونقلت عنه الصحيفة قوله، "جميعهم احترقوا"
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق بأوكرانيا
أمس, 23:09 GMT
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني الذي تم الترويج له كثيرًا في أوائل يونيو بعد شهور من التأخير بسبب نقص الإمدادات العسكرية من المانحين الغربيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية واصلت المحاولة لكنها فشلت في التقدم.
كما أشار عدد من وسائل الإعلام الغربية إلى النتائج الضعيفة للهجوم المضاد الذي شنته كييف، بينما اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نفسه بأن التقدم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه".
منذ بداية الهجوم المضاد لأوكرانيا، دمرت روسيا 21 طائرة أوكرانية، وخمس طائرات هليكوبتر، وحوالي 1244 دبابة، دمرت 1244 مركبة مدرعة أوكرانية، بما في ذلك 17 دبابة ليوبارد، وخمس دبابات فرنسية بعجلات AMX، و914 وحدة من المركبات الخاصة، ونظامان للدفاع الجوي.
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