https://sputnikarabic.ae/20230716/تقارير-أوكرانيا-خسرت-20-من-عتادها-العسكري-في-أول-أسبوعين-للهجوم-المضاد-1079106160.html

تقارير: أوكرانيا خسرت 20% من عتادها العسكري في أول أسبوعين للهجوم المضاد

تقارير: أوكرانيا خسرت 20% من عتادها العسكري في أول أسبوعين للهجوم المضاد

أكدت تقارير صحفية أمريكية، يوم السبت، تلقي أوكرانيا خسائر فادحة خلال أول أسبوعين من الهجوم المضاد. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T00:53+0000

2023-07-16T00:53+0000

2023-07-16T00:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

القوات الأوكرانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902410_0:30:1196:702_1920x0_80_0_0_e46ae5eafa6cf017b88dffeadcde9e12.jpg

وبحسب التقارير، في الأسبوعين الأولين من الهجوم الأوكراني، تم تدمير أو إتلاف ما يصل إلى 20% من الأسلحة التي أرسلتها كييف إلى ساحة المعركة، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة التي خطط الأوكرانيون لاستخدامها في التقدم على المواقع الروسية.في الأسابيع الأخيرة، انخفض معدل الخسائر التي تتعرض لها كييف إلى حوالي 10%، لأن الهجوم المضاد نفسه تباطأ، وفقا للتقرير الذي نقل نقل عن مصادر أمريكية.وقال جندي أوكراني إن طائرة بدون طيار تابعة لفريقه صورت حوالي ست مركبات مدرعة غربية قصفتها المدفعية الروسية.ونقلت عنه الصحيفة قوله، "جميعهم احترقوا"بدأ الهجوم المضاد الأوكراني الذي تم الترويج له كثيرًا في أوائل يونيو بعد شهور من التأخير بسبب نقص الإمدادات العسكرية من المانحين الغربيين.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية واصلت المحاولة لكنها فشلت في التقدم.كما أشار عدد من وسائل الإعلام الغربية إلى النتائج الضعيفة للهجوم المضاد الذي شنته كييف، بينما اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نفسه بأن التقدم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه".منذ بداية الهجوم المضاد لأوكرانيا، دمرت روسيا 21 طائرة أوكرانية، وخمس طائرات هليكوبتر، وحوالي 1244 دبابة، دمرت 1244 مركبة مدرعة أوكرانية، بما في ذلك 17 دبابة ليوبارد، وخمس دبابات فرنسية بعجلات AMX، و914 وحدة من المركبات الخاصة، ونظامان للدفاع الجوي.

https://sputnikarabic.ae/20230715/صفارات-الإنذار-تدوي-في-7-مناطق-بأوكرانيا--عاجل-1079105829.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية