https://sputnikarabic.ae/20230716/خبير-محاولة-اغتيال-مارغريتا-سيمونيان-دلالة-على-قوة-الإعلام-الروسي-ودليل-على-فشل-أوكرانيا---1079121567.html

خبير: محاولة اغتيال مارغريتا سيمونيان دلالة على قوة الإعلام الروسي ودليل على فشل أوكرانيا

خبير: محاولة اغتيال مارغريتا سيمونيان دلالة على قوة الإعلام الروسي ودليل على فشل أوكرانيا

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T13:56+0000

2023-07-16T13:56+0000

2023-07-16T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: محاولة اغتيال رئيسة تحرير سبوتنك وقناة روسيا اليوم دلالة على قوة الاعلام الروسي وتأثيره الكبير ودليل على فشل أوكرانيا خبير: محاولة اغتيال رئيسة تحرير سبوتنك وقناة روسيا اليوم دلالة على قوة الاعلام الروسي وتأثيره الكبير ودليل على فشل أوكرانيا

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا اليوم". عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:برلين تقدم مساعدات عسكرية طويلة الأمد لكييف. وعن هذا الموضوع، أضاف حطيط، قائلاً:مسؤول أمريكي يؤكد اقتراب المواجهة العسكرية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب في حيدثه لـ"شؤون عسكرية":مزارع شبعا تثير قلق تل أبيب و"حزب الله" يستعد عسكريًا . عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج:تدريبات عسكرية مشتركية بين الصين وروسيا في بحر اليابان. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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