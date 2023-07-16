https://sputnikarabic.ae/20230716/خبير-محاولة-اغتيال-مارغريتا-سيمونيان-دلالة-على-قوة-الإعلام-الروسي-ودليل-على-فشل-أوكرانيا---1079121567.html
خبير: محاولة اغتيال مارغريتا سيمونيان دلالة على قوة الإعلام الروسي ودليل على فشل أوكرانيا
خبير: محاولة اغتيال مارغريتا سيمونيان دلالة على قوة الإعلام الروسي ودليل على فشل أوكرانيا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T13:56+0000
2023-07-16T13:56+0000
2023-07-16T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: محاولة اغتيال رئيسة تحرير سبوتنك وقناة روسيا اليوم دلالة على قوة الاعلام الروسي وتأثيره الكبير ودليل على فشل أوكرانيا
خبير: محاولة اغتيال رئيسة تحرير سبوتنك وقناة روسيا اليوم دلالة على قوة الاعلام الروسي وتأثيره الكبير ودليل على فشل أوكرانيا
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا اليوم". عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:برلين تقدم مساعدات عسكرية طويلة الأمد لكييف. وعن هذا الموضوع، أضاف حطيط، قائلاً:مسؤول أمريكي يؤكد اقتراب المواجهة العسكرية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب في حيدثه لـ"شؤون عسكرية":مزارع شبعا تثير قلق تل أبيب و"حزب الله" يستعد عسكريًا . عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج:تدريبات عسكرية مشتركية بين الصين وروسيا في بحر اليابان. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: محاولة اغتيال مارغريتا سيمونيان دلالة على قوة الإعلام الروسي ودليل على فشل أوكرانيا
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا اليوم". عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:
"إن محاولة الاغتيال هذه لها دلالتان الأولى أن الإعلام الروسي وتحديدا وكالة سبوتنيك الأخبارية وقناة روسيا اليوم لهما تأثيرهما الكبير بنقل الحقيقة بمصداقية وشفافية ودائمًا البحث عن الحقيقة، ومحاولة الاغتيال تشير إلى قوة الإعلام الروسي، أما الدلالة الثانية فهي فشل أوكرانيا بهجومها المضاد وعجزها في الميدان وهي تحاول أن تغطي على ذلك الفشل ولجأت إلى تلك الخطوة".
برلين تقدم مساعدات عسكرية طويلة الأمد لكييف. وعن هذا الموضوع، أضاف حطيط، قائلاً:
"الملاحظ أنه كلما شدد الغرب وصعّد بمسألة التسليح وتكثيف الأسلحة والذخيرة وتسليمها للأوكرانيين نجد روسيا تعرف كيف تتصرف وكيف تزج في الميدان السلاح الذي يعطل السلاح الغربي، فعلى سبيل المثال ما حصل بالنسبة لسلاح الدبابات سواء أبرامز أو غيرها، لكن روسيا أدخلت الكورنيت المطور وبذلك حوّل آليات الغرب المدرعة إلى رماد".
مسؤول أمريكي يؤكد اقتراب المواجهة العسكرية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب في حيدثه لـ"شؤون عسكرية":
"هناك تحذيرات أمريكية لكن هذه التحذيرات ليست حقيقية بل تحمل مضامين تهيديات وتلويح بقوة عسكرية، لكن الأمريكي نفسه ليس لديه القدرة على مواجهة عسكرية حقيقية في سوريا سواء مع روسيا أو مع الحكومة السورية أو مع إيران والسبب وجود قوات وعناصر أمريكية موجودة في مرمى وأهداف سوريا وحلفائها، والأمريكي متواجد في سوريا صحيح ولكن يخشى نتيجة ما حدث خلال الشهر الماضي من استهداف عناصر أمريكية بسبب مقاومة شعبية وبالتالي هو غير قادر على تحمل مثل هذه الهجمات".
مزارع شبعا تثير قلق تل أبيب و"حزب الله" يستعد عسكريًا . عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج:
"لا شك أن حزب الله والمقاومة اللبنانية هي جاهزة وليس اليوم وشاهدنا ذلك من خلال ترسيم الحدود وغيرها من القضايا، والإسرائيلي يعلم جيدًا أن حزب الله جاهز بشكل دائم للمواجهة العسكرية وباعتراف الجانب الإسرائيلي ووجود تقنية عالية ومتطورة وأي مواجهة معه اليوم هي ليست كالمواجهات السابقة بالتأكيد، لذلك حزب الله يريد أن يرسل رسائل واضحة وصريحة من كل تلك الاستعدادات ولأمريكا حصة من تلك الرسائل".
تدريبات عسكرية مشتركية بين الصين وروسيا في بحر اليابان. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:
"هذه التدريبات التي أعلنت عنها كل من الصين وروسيا هي عبارة عن رسالة كبيرة وواضحة من دولتيين تملكان شأن كبير على مستوى العالم وبالرغم من وجود تحالف أوروبي أمريكي لحلف الناتو لكن هناك بالمقابل تحالف آخر في تنامي وزيادة وهو تحالف الصين وروسيا وكلاهما توثقان علاقتهما على المستوى العسكري أمام المعسكر الغربي".
التفاصيل في الملف الصوتي...