https://sputnikarabic.ae/20230716/زلزال-بقوة-74-درجة-يضرب-ألاسكا-وسط-تحذير-من-حدوث-تسونامي-1079115439.html
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"
وقع زلزال بقوة 7.4 درجة، اليوم الأحد، في شبه جزيرة ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحذير من احتمال حدوث "تسونامي". 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T10:14+0000
2023-07-16T10:14+0000
2023-07-16T10:14+0000
زلزال
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ظهر اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، وأن مركز الزلزال يبعد عن مدينة ساند بوينت مسافة 98 كيلومترا فقط (55 ميلا).وأكدت الهيئة الأمريكية في بيان لها أن عمق الزلزال بلغ 32.6 كيلو متر، وذلك بالتوازي مع تحذير السلطات المحلية من احتمال حدوث موجات "تسونامي" عقب الزلزال.ويشار إلى أن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، كان قد أعلن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.ووقع الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20221118/رصد-زلزال-بقوة-55-ريختر-في-ولاية-ألاسكا-الأمريكية--1070290211.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
زلزال, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"
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وقع زلزال بقوة 7.4 درجة، اليوم الأحد، في شبه جزيرة ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحذير من احتمال حدوث "تسونامي".
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ظهر اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، وأن مركز الزلزال يبعد عن مدينة ساند بوينت مسافة 98 كيلومترا فقط (55 ميلا).
18 نوفمبر 2022, 01:00 GMT
وأكدت الهيئة الأمريكية في بيان لها أن عمق الزلزال بلغ 32.6 كيلو متر، وذلك بالتوازي مع تحذير السلطات المحلية من احتمال حدوث موجات "تسونامي"
عقب الزلزال.
ويشار إلى أن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، كان قد أعلن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، جنوب ولاية ألاسكا
في الولايات المتحدة.
ووقع الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومترا.