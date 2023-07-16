عربي
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية وتصد 18 هجوما أوكرانيا- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230716/زلزال-بقوة-74-درجة-يضرب-ألاسكا-وسط-تحذير-من-حدوث-تسونامي-1079115439.html
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"
وقع زلزال بقوة 7.4 درجة، اليوم الأحد، في شبه جزيرة ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحذير من احتمال حدوث "تسونامي". 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T10:14+0000
2023-07-16T10:14+0000
زلزال
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070419503_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e0628f4b2f9254734e4405122e0aaf14.jpg
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ظهر اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، وأن مركز الزلزال يبعد عن مدينة ساند بوينت مسافة 98 كيلومترا فقط (55 ميلا).وأكدت الهيئة الأمريكية في بيان لها أن عمق الزلزال بلغ 32.6 كيلو متر، وذلك بالتوازي مع تحذير السلطات المحلية من احتمال حدوث موجات "تسونامي" عقب الزلزال.ويشار إلى أن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، كان قد أعلن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.ووقع الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20221118/رصد-زلزال-بقوة-55-ريختر-في-ولاية-ألاسكا-الأمريكية--1070290211.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070419503_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_533c0682800a6e19ec87a3350ac46ad5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زلزال, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
زلزال, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"

10:14 GMT 16.07.2023
© AP Photo / Tatan Syuflanaتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
تابعنا عبرTelegramNabd
وقع زلزال بقوة 7.4 درجة، اليوم الأحد، في شبه جزيرة ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحذير من احتمال حدوث "تسونامي".
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ظهر اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، وأن مركز الزلزال يبعد عن مدينة ساند بوينت مسافة 98 كيلومترا فقط (55 ميلا).
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية
18 نوفمبر 2022, 01:00 GMT
وأكدت الهيئة الأمريكية في بيان لها أن عمق الزلزال بلغ 32.6 كيلو متر، وذلك بالتوازي مع تحذير السلطات المحلية من احتمال حدوث موجات "تسونامي" عقب الزلزال.
ويشار إلى أن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، كان قد أعلن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.
ووقع الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومترا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала