https://sputnikarabic.ae/20230716/محافظ-الدفاع-الجوي-يصد-هجوما-للطائرات-المسيرة-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079106328.html
محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول
محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول
أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن قوات الدفاع الجوي الأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T01:47+0000
2023-07-16T01:47+0000
2023-07-16T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وكتب رازفوزجيف في قناته على التلغرام، "قوات الدفاع الجوي والأسطول تقوم بصد هجوم للطائرات المسيرة على سيفاستوبول فوق البحر".وأشار المسؤول إلى أن الخدمات العامة في المدينة على استعداد وطلب من السكان بالحفاظ على الهدوء.
https://sputnikarabic.ae/20230716/تقارير-أوكرانيا-خسرت-20-من-عتادها-العسكري-في-أول-أسبوعين-للهجوم-المضاد-1079106160.html
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سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية, روسيا
سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية, روسيا
محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول
01:47 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 02:23 GMT 16.07.2023) تابعنا عبر
أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن قوات الدفاع الجوي الأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول.
موسكو – سبوتنيك. وكتب رازفوزجيف في قناته على التلغرام، "قوات الدفاع الجوي والأسطول
تقوم بصد هجوم للطائرات المسيرة على سيفاستوبول فوق البحر".
وأشار المسؤول إلى أن الخدمات العامة في المدينة على استعداد وطلب من السكان بالحفاظ على الهدوء.