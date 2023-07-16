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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/محافظ-الدفاع-الجوي-يصد-هجوما-للطائرات-المسيرة-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079106328.html
محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول
محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول
أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن قوات الدفاع الجوي الأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T01:47+0000
2023-07-16T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وكتب رازفوزجيف في قناته على التلغرام، "قوات الدفاع الجوي والأسطول تقوم بصد هجوم للطائرات المسيرة على سيفاستوبول فوق البحر".وأشار المسؤول إلى أن الخدمات العامة في المدينة على استعداد وطلب من السكان بالحفاظ على الهدوء.
https://sputnikarabic.ae/20230716/تقارير-أوكرانيا-خسرت-20-من-عتادها-العسكري-في-أول-أسبوعين-للهجوم-المضاد-1079106160.html
سيفاستوبول
جمهورية القرم الروسية
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سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية, روسيا
سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية, روسيا

محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول

01:47 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 02:23 GMT 16.07.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن قوات الدفاع الجوي الأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول.
موسكو – سبوتنيك. وكتب رازفوزجيف في قناته على التلغرام، "قوات الدفاع الجوي والأسطول تقوم بصد هجوم للطائرات المسيرة على سيفاستوبول فوق البحر".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير: أوكرانيا خسرت 20% من عتادها العسكري في أول أسبوعين للهجوم المضاد
00:53 GMT
وأشار المسؤول إلى أن الخدمات العامة في المدينة على استعداد وطلب من السكان بالحفاظ على الهدوء.
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