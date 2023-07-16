https://sputnikarabic.ae/20230716/محافظ-الدفاع-الجوي-يصد-هجوما-للطائرات-المسيرة-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079106328.html

محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول

محافظ: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول

أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن قوات الدفاع الجوي الأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T01:47+0000

2023-07-16T01:47+0000

2023-07-16T02:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيفاستوبول

جمهورية القرم الروسية

روسيا

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موسكو – سبوتنيك. وكتب رازفوزجيف في قناته على التلغرام، "قوات الدفاع الجوي والأسطول تقوم بصد هجوم للطائرات المسيرة على سيفاستوبول فوق البحر".وأشار المسؤول إلى أن الخدمات العامة في المدينة على استعداد وطلب من السكان بالحفاظ على الهدوء.

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سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية, روسيا