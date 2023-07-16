https://sputnikarabic.ae/20230716/موسيماني-يقدم-شكوى-رسمية-إلى-فيفا-ضد-الأهلي-1079116695.html
موسيماني يقدم شكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الأهلي
موسيماني يقدم شكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الأهلي
قدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأهلي السعودي، بسبب "فسخ عقده من طرف واحد". 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T11:18+0000
2023-07-16T11:18+0000
2023-07-16T11:18+0000
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وكان موسيماني قاد الفريق إلى العودة لدوري "روشن" السعودي، بعد التتويج بلقب دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر لها، أن موسيماني أوضح في شكواه، أن العقد المُبرم مع الأهلي يُفعّل تلقائياً في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من "يلو" إلى "روشن"، وهو ما حدث فعلاً.ووفقا للصحيفة، تضمنت شكوى المدير الفني الجنوب أفريقي أيضاً عدم حصوله على راتبه لمدة 6 أشهر، ذلك بالإضافة إلى مكافأة الصعود. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يخاطب "فيفا" النادي بشأن الشكوى.يذكر أن صحيفة "الرياضية" كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن إدارة الأهلي السعودي اتفقت مع الدولي الجزائري رياض محرز على الانضمام إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وفقاً لمصادرها، سيتم التوقيع بعد اجتياز نجم مانشستر سيتي الفحوصات الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي.
https://sputnikarabic.ae/20230618/رسميا-موسيماني-مديرا-فنيا-لنادي-الوحدة-الإماراتي-1078229353.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
موسيماني يقدم شكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الأهلي
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قدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأهلي السعودي، بسبب "فسخ عقده من طرف واحد".
وكان موسيماني قاد الفريق إلى العودة لدوري "روشن" السعودي، بعد التتويج بلقب دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.
ونقلت
صحيفة "الرياضية" عن مصادر لها، أن موسيماني أوضح في شكواه، أن العقد المُبرم مع الأهلي يُفعّل تلقائياً في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من "يلو" إلى "روشن"، وهو ما حدث فعلاً.
ووفقا للصحيفة، تضمنت شكوى المدير الفني الجنوب أفريقي أيضاً عدم حصوله على راتبه لمدة 6 أشهر، ذلك بالإضافة إلى مكافأة الصعود.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يخاطب "فيفا
" النادي بشأن الشكوى.
يذكر أن صحيفة "الرياضية" كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن إدارة الأهلي السعودي اتفقت مع الدولي الجزائري رياض محرز
على الانضمام إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وفقاً لمصادرها، سيتم التوقيع بعد اجتياز نجم مانشستر سيتي الفحوصات الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي.