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https://sputnikarabic.ae/20230716/وزير-الدفاع-البريطاني-زيادة-الإنفاق-على-الدفاع-ضروري-1079106721.html
وزير الدفاع البريطاني: زيادة الإنفاق على الدفاع ضروري
وزير الدفاع البريطاني: زيادة الإنفاق على الدفاع ضروري
صرح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، أن زيادة الإنفاق على الدفاع في بريطانيا ضرورة وليست تكبيرا للأناة. مشيراً إلى أنه قد يتورط العالم في صراع بحلول نهاية... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T02:29+0000
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بريطانيا
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الإنفاق العسكري
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موسكو – سبوتنيك. وقال والاس في تصريحات صحفية، "زيادة الإنفاق على الدفاع ليست مجرد تكبير للأناة... إنها ضرورة".وأضاف الوزير، "سنجد أنفسنا في صراع". مشيراً إلى أن العالم سيصبح أقل أماناً وحماية بحلول نهاية العقد.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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بريطانيا, العالم, الإنفاق العسكري
بريطانيا, العالم, الإنفاق العسكري

وزير الدفاع البريطاني: زيادة الإنفاق على الدفاع ضروري

02:29 GMT 16.07.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBAالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
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صرح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، أن زيادة الإنفاق على الدفاع في بريطانيا ضرورة وليست تكبيرا للأناة. مشيراً إلى أنه قد يتورط العالم في صراع بحلول نهاية العقد.
موسكو – سبوتنيك. وقال والاس في تصريحات صحفية، "زيادة الإنفاق على الدفاع ليست مجرد تكبير للأناة... إنها ضرورة".
وأضاف الوزير، "سنجد أنفسنا في صراع". مشيراً إلى أن العالم سيصبح أقل أماناً وحماية بحلول نهاية العقد.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
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وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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