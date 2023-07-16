https://sputnikarabic.ae/20230716/ولي-العهد-السعودي-يعقد-جلسة-مباحثات-مع-رئيس-الوزراء-الياباني-في-جدة-فيديو-1079130699.html

ولي العهد السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في جدة... فيديو

ولي العهد السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في جدة... فيديو

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، في جدة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T20:29+0000

2023-07-16T20:29+0000

2023-07-16T20:29+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا".وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق اليوم، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني بهدف تعزيز الشراكة.وكشف وزير الاستثمار السعودي، على هامش اجتماع مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في جدة اليوم، عن "توقيع 26 اتفاقية تعاون بين المملكة واليابان، تهدف إلى تعزيز الشراكة مع اليابان".وأضاف أن "المملكة تحرص على توفير البيئة للمستثمرين اليابانيين"، لافتًا إلى أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان.وتابع: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة".من جهة أخرى، رحّب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية "واس" بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، موضحاً أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة.وأضاف أن "هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف".يذكر أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وصل إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة، لحضور اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، الذي انعقد بحضور وزير الاستثمار السعودي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وبتنظيم من وزارة الاستثمار.

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