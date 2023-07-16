عربي
https://sputnikarabic.ae/20230716/ولي-العهد-السعودي-يعقد-جلسة-مباحثات-مع-رئيس-الوزراء-الياباني-في-جدة-فيديو-1079130699.html
ولي العهد السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في جدة... فيديو
ولي العهد السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في جدة... فيديو
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، في جدة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T20:29+0000
2023-07-16T20:29+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار اليابان
ولي العهد محمد بن سلمان
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/10/1079129580_0:0:1544:869_1920x0_80_0_0_dd429ae1a3649d9e83e4a3a0f21e983b.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا".وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق اليوم، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني بهدف تعزيز الشراكة.وكشف وزير الاستثمار السعودي، على هامش اجتماع مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في جدة اليوم، عن "توقيع 26 اتفاقية تعاون بين المملكة واليابان، تهدف إلى تعزيز الشراكة مع اليابان".وأضاف أن "المملكة تحرص على توفير البيئة للمستثمرين اليابانيين"، لافتًا إلى أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان.وتابع: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة".من جهة أخرى، رحّب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية "واس" بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، موضحاً أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة.وأضاف أن "هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف".يذكر أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وصل إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة، لحضور اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، الذي انعقد بحضور وزير الاستثمار السعودي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وبتنظيم من وزارة الاستثمار.
https://sputnikarabic.ae/20230103/سفير-اليابان-في-السعودية-يرتدي-الزي-الخليجي-كاملا-ويتحدث-بالعربية-1071891569.html
السعودية
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/10/1079129580_0:0:1544:1159_1920x0_80_0_0_6efb1a90e921c3436f9af5d80611d5ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليابان, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليابان, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, العالم العربي

ولي العهد السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في جدة... فيديو

20:29 GMT 16.07.2023
© Photo / Ministry of Media (Saudi Arabia)ولي العهد السعودي يستقبل في قصر السلام بجدة رئيس وزراء اليابان ويقيم مراسم استقبال رسمية
ولي العهد السعودي يستقبل في قصر السلام بجدة رئيس وزراء اليابان ويقيم مراسم استقبال رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Photo / Ministry of Media (Saudi Arabia)
تابعنا عبرTelegramNabd
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، في جدة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا".
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق اليوم، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني بهدف تعزيز الشراكة.
وكشف وزير الاستثمار السعودي، على هامش اجتماع مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في جدة اليوم، عن "توقيع 26 اتفاقية تعاون بين المملكة واليابان، تهدف إلى تعزيز الشراكة مع اليابان".
وأضاف أن "المملكة تحرص على توفير البيئة للمستثمرين اليابانيين"، لافتًا إلى أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان.
وتابع: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة".
الزي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
سفير اليابان في السعودية يرتدي الزي الخليجي كاملا ويتحدث بالعربية
3 يناير, 14:37 GMT
من جهة أخرى، رحّب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية "واس" بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، موضحاً أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة.
وأضاف أن "هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف".
يذكر أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وصل إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة، لحضور اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، الذي انعقد بحضور وزير الاستثمار السعودي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وبتنظيم من وزارة الاستثمار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала