https://sputnikarabic.ae/20230717/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-خطوة-تاريخية-مع-المغرب-1079149237.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عن "خطوة تاريخية" مع المغرب

الجيش الإسرائيلي يعلن عن "خطوة تاريخية" مع المغرب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن خطوة وصفها بـ"التاريخية" مع المغرب، في إطار العلاقات العربية مع إسرائيل. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T14:36+0000

2023-07-17T14:36+0000

2023-07-17T14:36+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118050_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c5c22e6f2f324503672f5dd5f5475cf.jpg

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال هرتسي هاليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح، كملحق عسكري أول في المغرب"، مشيرا إلى أنها "خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".وأضاف المتحدث أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية كافة مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة".وتابع: "جاءت هذه الخطوة تتويجا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة كان آخرها مشاركة قوات النخبة على أرض المغرب".وأوضح المتحدث العسكري بأن "الملحق العسكري شارون إيتاح، هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم، ويشغل اليوم منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230613/الخارجية-المغربية-التطبيع-مع-إسرائيل-أسهم-في-رفع-المبادلات-التجارية-بين-البلدين-بنسبة-160-1078072757.html

https://sputnikarabic.ae/20230625/إسرائيل-تعلن-عن-مباحثات-مع-المغرب-بشأن-التعاون-في-مجال-البيئة-والموارد-الطبيعية-صور-1078471777.html

أخبار المغرب اليوم

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم