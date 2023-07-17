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الكرملين يؤكد انتهاء صفقة الحبوب اليوم- عاجل
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/طهران-تعليقا-على-هجوم-القرم-قرارات-تصدير-أسلحة-إلى-كييف-مرفوضة-1079139066.html
طهران تعليقا على هجوم القرم: قرارات تصدير أسلحة إلى كييف مرفوضة
طهران تعليقا على هجوم القرم: قرارات تصدير أسلحة إلى كييف مرفوضة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بأن الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على جسر القرم يعد خطوة لتصعيد الحرب ولن تكون في... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T09:04+0000
2023-07-17T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ايران اليوم
جمهورية القرم الروسية
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وقال كنعاني: "أي خطوة لتصعيد الحرب لن تكون في صالح أي من الأطراف، كل الأطراف التي لها دور في الحرب الأوكرانية يجب أن تساعد للتشديد على خيار حلها عبر المفاوضات".وأضاف خلال إفادة صحفية: "ادعاءات أولئك الذين يقفون إلى جانب طرف واحد من أطراف الحرب الأوكرانية، وقرار أولئك بتصدير أسلحة محظورة إلى كييف، مرفوضة وليس لها قيمة".وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.وأضاف البيان أن "لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بموجب مادة العمل الإرهابي".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-جسر-القرم-نفذه-نظام-كييف-الإرهابي--عاجل-1079135257.html
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روسيا, أخبار ايران اليوم, جمهورية القرم الروسية
روسيا, أخبار ايران اليوم, جمهورية القرم الروسية

طهران تعليقا على هجوم القرم: قرارات تصدير أسلحة إلى كييف مرفوضة

09:04 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Sipo
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بأن الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على جسر القرم يعد خطوة لتصعيد الحرب ولن تكون في صالح أي من الأطراف.
وقال كنعاني: "أي خطوة لتصعيد الحرب لن تكون في صالح أي من الأطراف، كل الأطراف التي لها دور في الحرب الأوكرانية يجب أن تساعد للتشديد على خيار حلها عبر المفاوضات".
وأضاف خلال إفادة صحفية: "ادعاءات أولئك الذين يقفون إلى جانب طرف واحد من أطراف الحرب الأوكرانية، وقرار أولئك بتصدير أسلحة محظورة إلى كييف، مرفوضة وليس لها قيمة".
وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.
وأضاف البيان أن "لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بموجب مادة العمل الإرهابي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
07:20 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
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