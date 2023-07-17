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الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-جسر-القرم-نفذه-نظام-كييف-الإرهابي--عاجل-1079135257.html
الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T07:20+0000
2023-07-17T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق تليغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".وأضافت بأن القرارات تتخذ من قبل المسؤولين والعسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية كما وسياسيين.أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/لجنة-مكافحة-الإرهاب-الروسية-تؤكد-تعرض-جسر-القرم-لعمل-إرهابي---عاجل-1079135366.html
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روسيا

الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي

07:20 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Anton Denisov
/
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق تليغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تؤكد تعرض جسر القرم لهجوم إرهابي
07:24 GMT
وأضافت بأن القرارات تتخذ من قبل المسؤولين والعسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية كما وسياسيين.
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
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