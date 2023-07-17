https://sputnikarabic.ae/20230717/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-جسر-القرم-نفذه-نظام-كييف-الإرهابي--عاجل-1079135257.html
الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T07:20+0000
2023-07-17T07:20+0000
2023-07-17T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق تليغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".وأضافت بأن القرارات تتخذ من قبل المسؤولين والعسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية كما وسياسيين.أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/لجنة-مكافحة-الإرهاب-الروسية-تؤكد-تعرض-جسر-القرم-لعمل-إرهابي---عاجل-1079135366.html
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روسيا
الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
07:20 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق تليغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".
وأضافت بأن القرارات تتخذ من قبل المسؤولين والعسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية كما وسياسيين.
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر
.