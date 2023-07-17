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https://sputnikarabic.ae/20230717/مقتل-خمسة-وإصابة-مثلهم-في-حادث-تحطم-طائرة-صغيرة-وسط-بولندا-1079158993.html
مقتل خمسة وإصابة مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة وسط بولندا
مقتل خمسة وإصابة مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة وسط بولندا
قتل 5 أشخاص وأصيب مثلهم، اليوم الاثنين، في حادث تحطم طائرة صغيرة بوسط بولندا. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T22:27+0000
2023-07-17T22:27+0000
مقتل أشخاص
سقوط طائرة
بولندا
العالم
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وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، مونيكا نوفاكوسكا-بريندا، يوم الاثنين، إن طائرة من طراز سيسنا اصطدمت بحظيرة طيران في وسط بولندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.وقالت نوفاكوسكا بريندا للصحفيين، إن الطائرة التي كانت تحاول الهبوط في ظروف جوية سيئة تحطمت في حظيرة، وأن 14 شخصا كانوا على متنها: خمسة منهم لقوا مصرعهم، وخمسة أصيبوا و4 آخرون لم يصابوا بجروح".ويستخدم هذا النموذج من الطائرات بشكل عام في القفز بالمظلات.وقالت جوستينا سيتشانكا المتحدثة باسم خدمة الإنقاذ الجوي الطبية البولندية، إن أربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ، وأن عمليات البحث والإنقاذ التي يشارك فيها عدد كبير من رجال الإطفاء والمعدات الخاصة جارية في موقع التحطم.
https://sputnikarabic.ae/20230717/تحطم-طائرة-روسية-في-بحر-آزوف-بسبب-عطل-فني--1079146908.html
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مقتل أشخاص, سقوط طائرة, بولندا, العالم
مقتل أشخاص, سقوط طائرة, بولندا, العالم

مقتل خمسة وإصابة مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة وسط بولندا

22:27 GMT 17.07.2023
© AP Photo / Jaime Saldarriagaمصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا، 21 نوفمبر 2022
مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا، 21 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Jaime Saldarriaga
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قتل 5 أشخاص وأصيب مثلهم، اليوم الاثنين، في حادث تحطم طائرة صغيرة بوسط بولندا.
وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، مونيكا نوفاكوسكا-بريندا، يوم الاثنين، إن طائرة من طراز سيسنا اصطدمت بحظيرة طيران في وسط بولندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
وقالت نوفاكوسكا بريندا للصحفيين، إن الطائرة التي كانت تحاول الهبوط في ظروف جوية سيئة تحطمت في حظيرة، وأن 14 شخصا كانوا على متنها: خمسة منهم لقوا مصرعهم، وخمسة أصيبوا و4 آخرون لم يصابوا بجروح".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
تحطم طائرة روسية في بحر آزوف بسبب عطل فني
13:25 GMT
ويستخدم هذا النموذج من الطائرات بشكل عام في القفز بالمظلات.
وقالت جوستينا سيتشانكا المتحدثة باسم خدمة الإنقاذ الجوي الطبية البولندية، إن أربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ، وأن عمليات البحث والإنقاذ التي يشارك فيها عدد كبير من رجال الإطفاء والمعدات الخاصة جارية في موقع التحطم.
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