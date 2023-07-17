عربي
https://sputnikarabic.ae/20230717/وزارة-النقل-الروسية-تضرر-الطريق-الممتد-على-جسر-القرم-من-ناحية-شبه-الجزيرة--عاجل-1079132940.html
وزارة النقل الروسية: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه الجزيرة
وزارة النقل الروسية: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه الجزيرة
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T04:06+0000
2023-07-17T04:29+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
وزارة النقل الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/09/1069975333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1e70abb5876cfc2691249a865bfecc6d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-جمهورية-القرم-الروسية-توقف-حركة-المرور-على-جسر-شبه-جزيرة-القرم-نتيجة-حالة-طارئة--عاجل-1079132287.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/09/1069975333_751:0:3482:2048_1920x0_80_0_0_1515a1255ffc7e2081ee59bb18bb4dd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة النقل الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة النقل الروسية

وزارة النقل الروسية: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه الجزيرة

04:06 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 04:29 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصورعمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي.
عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة
01:50 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала