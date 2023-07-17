https://sputnikarabic.ae/20230717/وزارة-النقل-الروسية-تضرر-الطريق-الممتد-على-جسر-القرم-من-ناحية-شبه-الجزيرة--عاجل-1079132940.html
وزارة النقل الروسية: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه الجزيرة
وزارة النقل الروسية: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه الجزيرة
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T04:06+0000
2023-07-17T04:06+0000
2023-07-17T04:29+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
وزارة النقل الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-جمهورية-القرم-الروسية-توقف-حركة-المرور-على-جسر-شبه-جزيرة-القرم-نتيجة-حالة-طارئة--عاجل-1079132287.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة النقل الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة النقل الروسية
وزارة النقل الروسية: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه الجزيرة
04:06 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 04:29 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر
.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".