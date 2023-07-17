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https://sputnikarabic.ae/20230717/وزير-الخارجية-البرازيلي-بوتين-ولولا-دا-سيلفا-قد-يلتقيان-خلال-قمة-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1079132175.html
وزير الخارجية البرازيلي: بوتين ولولا دا سيلفا قد يلتقيان خلال قمة بريكس في جنوب أفريقيا
وزير الخارجية البرازيلي: بوتين ولولا دا سيلفا قد يلتقيان خلال قمة بريكس في جنوب أفريقيا
قال وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد يلتقيان خلال قمة مجموعة "بريكس"... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T01:03+0000
2023-07-17T01:03+0000
روسيا
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
فلاديمير بوتين
مجموعة بريكس
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مونتيفيديو - سبوتنيك. وقال فييرا في تصريح لـ "سبوتنيك" تعليقا على خطط الرئيس البرازيلي للقاء بوتين: "تعتبر قمة بريكس في جنوب أفريقيا أقرب فرصة للقاء. منذ انتخاب الرئيس لولا تواصل الزعيمان مرتين، واستقبل الرئيس بوتين في موسكو المبعوث الخاص سيلسو أموريما، لمناقشة النزاع في أوكرانيا وآفاق السلام".وأشار فييرا إلى أنه التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. موضحا أن الحوار الثنائي والمفاوضات الجارية بين البرازيل وروسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا جرت على عدة مستويات.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق أن المناقشات ما زالت جارية حول إمكانية مشاركة الرئيس بوتين بشكل شخصي في قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس/ آب المقبل بجنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230612/لولا-دا-سيلفا-يدعو-لتكثيف-الجهود-الدبلوماسية-لحل-النزاعات-في-أوكرانيا-وفلسطين-واليمن-1078038609.html
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روسيا, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, فلاديمير بوتين, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, فلاديمير بوتين, مجموعة بريكس

وزير الخارجية البرازيلي: بوتين ولولا دا سيلفا قد يلتقيان خلال قمة بريكس في جنوب أفريقيا

01:03 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
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قال وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد يلتقيان خلال قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا.
مونتيفيديو - سبوتنيك. وقال فييرا في تصريح لـ "سبوتنيك" تعليقا على خطط الرئيس البرازيلي للقاء بوتين: "تعتبر قمة بريكس في جنوب أفريقيا أقرب فرصة للقاء. منذ انتخاب الرئيس لولا تواصل الزعيمان مرتين، واستقبل الرئيس بوتين في موسكو المبعوث الخاص سيلسو أموريما، لمناقشة النزاع في أوكرانيا وآفاق السلام".
وأشار فييرا إلى أنه التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. موضحا أن الحوار الثنائي والمفاوضات الجارية بين البرازيل وروسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا جرت على عدة مستويات.
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وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق أن المناقشات ما زالت جارية حول إمكانية مشاركة الرئيس بوتين بشكل شخصي في قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس/ آب المقبل بجنوب أفريقيا.
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