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https://sputnikarabic.ae/20230612/لولا-دا-سيلفا-يدعو-لتكثيف-الجهود-الدبلوماسية-لحل-النزاعات-في-أوكرانيا-وفلسطين-واليمن-1078038609.html
لولا دا سيلفا يدعو لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات في أوكرانيا وفلسطين واليمن
لولا دا سيلفا يدعو لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات في أوكرانيا وفلسطين واليمن
صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بضرورة رفع الجهود الدبلوماسية والتقليل من... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T23:38+0000
2023-06-12T23:38+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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ريو دي جانيرو - سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، "نحن بحاجة إلى مزيد من الدبلوماسية وتدخل عسكري أقل في أوكرانيا وفلسطين واليمن".وأشار الرئيس البرازيلي إلى ضرورة البحث عن التسوية، ومحاولة تجنب التصعيد واستخدام أسلحة عالية الخطورة.وبالنسبة للنزاع الروسي الأوكراني، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أما في اليمن فتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.وفيما يخص القضية الفلسطينية، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن إحياء الأمم المتحدة الذكرى " 75 للنكبة" يوم 15 مايو "يمثل اعترافا بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتصحيح هذه المأساة وهي فرصة ليذكر فيها الشعب الفلسطيني بما ترتب على تلك الحادثة التي تسمى النكبة".واتهم تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يوم 8 يونيو، إسرائيل بأنها ارتكبت "جرائم حرب" في فلسطين، بما في ذلك من خلال سن تشريعات ضد السكان المحميين في الأراضي المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230130/لولا-دا-سيلفا-يكرر-رفضه-إرسال-ذخائر-إلى-أوكرانيا-ويقول-إن-البرازيل-بلد-سلام-1072897520.html
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم

لولا دا سيلفا يدعو لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات في أوكرانيا وفلسطين واليمن

23:38 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بضرورة رفع الجهود الدبلوماسية والتقليل من التدخل العسكري لحل النزاعات في أوكرانيا وفلسطين واليمن.
ريو دي جانيرو - سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، "نحن بحاجة إلى مزيد من الدبلوماسية وتدخل عسكري أقل في أوكرانيا وفلسطين واليمن".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى ضرورة البحث عن التسوية، ومحاولة تجنب التصعيد واستخدام أسلحة عالية الخطورة.
وأضاف لولا دا سيلفا مؤكداً، "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".
وبالنسبة للنزاع الروسي الأوكراني، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أما في اليمن فتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
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وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن إحياء الأمم المتحدة الذكرى " 75 للنكبة" يوم 15 مايو "يمثل اعترافا بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتصحيح هذه المأساة وهي فرصة ليذكر فيها الشعب الفلسطيني بما ترتب على تلك الحادثة التي تسمى النكبة".
واتهم تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يوم 8 يونيو، إسرائيل بأنها ارتكبت "جرائم حرب" في فلسطين، بما في ذلك من خلال سن تشريعات ضد السكان المحميين في الأراضي المحتلة.
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