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https://sputnikarabic.ae/20230717/وزير-خارجية-البرازيل-قادة-بريكس-يناقشون-معايير-قبول-الدول-الأعضاء-الجدد-1079146191.html
وزير خارجية البرازيل: قادة "بريكس" يناقشون معايير قبول الدول الأعضاء الجدد
وزير خارجية البرازيل: قادة "بريكس" يناقشون معايير قبول الدول الأعضاء الجدد
صرح وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن قادة دول "بريكس" سيناقشون في القمة التي ستعقد في جنوب أفريقيا، معايير قبول الأعضاء... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:20+0000
2023-07-17T13:20+0000
مجموعة بريكس
العالم
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وقال فييرا: "يشهد عدد الدول المهتمة بالانضمام إلى مجموعة بريكس على أهميتها على المسرح العالمي، والآن نحتاج إلى مناقشة معايير تقييم هذه الطلبات والاتفاق عليها، والتي سيتم إجراؤها في قمة الرؤساء (في جنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل)".وأضاف: "لكن أولًا، كما قلت، نحتاج إلى تطوير خارطة طريق لمستقبل المجموعة والتوصل إلى توافق حول المعايير، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات العديدة التي نتلقاها".ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/رئيس-جنوب-أفريقيا-قمة-بريكس-المقبلة-ستكون-وجها-لوجه-1078891112.html
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مجموعة بريكس, العالم
مجموعة بريكس, العالم

وزير خارجية البرازيل: قادة "بريكس" يناقشون معايير قبول الدول الأعضاء الجدد

13:20 GMT 17.07.2023
© Sputnikاعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس
اعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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حصري
صرح وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن قادة دول "بريكس" سيناقشون في القمة التي ستعقد في جنوب أفريقيا، معايير قبول الأعضاء الجدد، مع مراعاة الطلبات العديدة للانضمام إلى المنظمة.
وقال فييرا: "يشهد عدد الدول المهتمة بالانضمام إلى مجموعة بريكس على أهميتها على المسرح العالمي، والآن نحتاج إلى مناقشة معايير تقييم هذه الطلبات والاتفاق عليها، والتي سيتم إجراؤها في قمة الرؤساء (في جنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل)".

ووفقا للوزير ، فإن البرازيل، على وجه الخصوص، تدعم طلب شريكها الاستراتيجي الأرجنتين.

وأضاف: "لكن أولًا، كما قلت، نحتاج إلى تطوير خارطة طريق لمستقبل المجموعة والتوصل إلى توافق حول المعايير، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات العديدة التي نتلقاها".

ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "بريكس" قمة في جوهانسبرغ، في أغسطس المقبل.

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رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة ستكون وجها لوجه
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ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من سكان العالم.

وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
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