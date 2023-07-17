https://sputnikarabic.ae/20230717/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-أردوغان-في-جدة-ويعقدان-جلسة-مباحثات-رسمية-1079159117.html
ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في جدة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في جدة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة إلى السعودية ضمن جولة... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T22:41+0000
2023-07-17T22:41+0000
2023-07-17T22:41+0000
العالم العربي
رجب طيب أردوغان
ولي العهد السعودي
جدة
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن محمد بن سلمان، أقام مراسم استقبال رسمية لأردوغان في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.وعقب الاستقبال، عقد أردوغان ومحمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيًا بحثا خلاله التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية.وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت في وقت سابق، بأن جولة أردوغان إلى الدول الخليجية ستجلب على الأرجح استثمارات إلى تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر، أن "العقود مع الإمارات وحدها من المتوقع أن تجلب نحو 40 مليار دولار، بحسب تقارير سابقة، بينما من المتوقع أن تتجاوز الصفقات مع مستثمرين من باقي الدول العربية 10 مليارات دولار".وتأتي جولة أردوغان المرتقبة بعد زيارةٍ قام بها وزير المالية التركي، محمد شيمشك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى الإمارات ضمن الخطة الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات للبلاد بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20230717/أردوغان-يغرد-تزامنا-مع-بدء-جولته-الخليجية-1079147346.html
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العالم العربي, رجب طيب أردوغان, ولي العهد السعودي, جدة
العالم العربي, رجب طيب أردوغان, ولي العهد السعودي, جدة
ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في جدة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
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استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة إلى السعودية ضمن جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والإمارات.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن محمد بن سلمان، أقام مراسم استقبال رسمية لأردوغان
في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.
وعقب الاستقبال، عقد أردوغان ومحمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيًا بحثا خلاله التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية.
وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت في وقت سابق، بأن جولة أردوغان إلى الدول الخليجية ستجلب على الأرجح استثمارات إلى تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر، أن "العقود مع الإمارات وحدها من المتوقع أن تجلب نحو 40 مليار دولار، بحسب تقارير سابقة، بينما من المتوقع أن تتجاوز الصفقات مع مستثمرين من باقي الدول العربية 10 مليارات دولار".
وتأتي جولة أردوغان المرتقبة بعد زيارةٍ قام بها وزير المالية التركي، محمد شيمشك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى الإمارات ضمن الخطة الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات للبلاد بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.