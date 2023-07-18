https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مناطق-في-أوكرانيا-1079202768.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق في أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق في أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T21:52+0000
2023-07-18T21:52+0000
2023-07-18T21:52+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817565_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e3340034c4552cb9f1a93a8b49b3c4c0.jpg
ووفقًا للبيانات وزارة التحول الرقمي، تم تشغيل إنذار الطوارئ في كييف ومقاطعة كييف، بالإضافة إلى مقاطعات تشيرنيهيف، وسومي، وبولتافا، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وخاركيف، ودينيبروبتروفسك. وتم الإعلان عنها أيضًا في مناطق دونيتسك ولوغانسك التابعة لكييف ومقاطعة زابوريجيه.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-وإطلاق-صفارات-الإنذار-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1079200432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817565_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_873b417a8c2dccc120d80fab5b98e94d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
ووفقًا للبيانات وزارة التحول الرقمي، تم تشغيل إنذار الطوارئ في كييف ومقاطعة كييف، بالإضافة إلى مقاطعات تشيرنيهيف، وسومي، وبولتافا، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وخاركيف، ودينيبروبتروفسك. وتم الإعلان عنها أيضًا في مناطق دونيتسك ولوغانسك التابعة لكييف ومقاطعة زابوريجيه.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.