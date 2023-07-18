https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-وإطلاق-صفارات-الإنذار-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1079200432.html

إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صفارات الإنذار في 4 مقاطعات أوكرانية

إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صفارات الإنذار في 4 مقاطعات أوكرانية

أفادت خرائط الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية مساء أمس الثلاثاء بانطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك بولتافا وخاركوف... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T21:12+0000

2023-07-18T21:12+0000

2023-07-18T21:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للبيانات المعروضة على الخرائط، دوت صفارات الإنذار في تلك المقاطعات في تمام الساعة 22:32 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230713/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا-1079054831.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم