https://sputnikarabic.ae/20230718/السعودية-وتركيا-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-مجال-الطاقة-1079195624.html
السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
وقّعت السعودية وتركيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال الطاقة لتشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء والهيدروجين. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T15:53+0000
2023-07-18T15:53+0000
2023-07-18T15:53+0000
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وحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، وقّع الاتفاقية وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ونظيره التركي ألبرسلان بيرق دار، في حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتهدف مذكرة التفاهم لوضع إطار عمل بين البلدين لتشجيع الاستثمار والتعاون في مختلف مجالات قطاع الطاقة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.وتشمل المذكرة التعاون في مجال البترول والغاز، من خلال التعاون الفني في مشروعات هذا القطاع، وفي إنتاج المنتجات البترولية المكررة وتسويقها وتوزيعها وتجارتها.وكذلك تشمل إنتاج البتروكيميائيات، وفي مجال استدامة الطلب على البترول، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، بما في ذلك استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين المملكة وتركيا.كما تشمل التعاون في تصدير الكهرباء وتوريدها، وتبادل الخبرات في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية، وكذلك التعاون في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها في البلدين.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230712/-4-مليارات-دولار-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والسعودية-خلال-الأشهر-الـ6-الماضية-1078998208.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
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وقّعت السعودية وتركيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال الطاقة لتشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء والهيدروجين.
وحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، وقّع الاتفاقية وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ونظيره التركي ألبرسلان بيرق دار، في حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
.
وتهدف مذكرة التفاهم لوضع إطار عمل بين البلدين لتشجيع الاستثمار والتعاون في مختلف مجالات قطاع الطاقة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتشمل المذكرة التعاون في مجال البترول والغاز، من خلال التعاون الفني في مشروعات هذا القطاع، وفي إنتاج المنتجات البترولية المكررة وتسويقها وتوزيعها وتجارتها.
وكذلك تشمل إنتاج البتروكيميائيات، وفي مجال استدامة الطلب على البترول، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، بما في ذلك استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين المملكة وتركيا
.
كما تشمل التعاون في تصدير الكهرباء وتوريدها، وتبادل الخبرات في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية، وكذلك التعاون في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها في البلدين.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والإمارات.