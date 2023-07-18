https://sputnikarabic.ae/20230718/السلطات-الليبية-تمنع-دخول-مهاجرين-غير-نظاميين-إلى-البلاد-طردتهم-تونس-نحو-الحدود-1079166646.html
السلطات الليبية تمنع دخول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد طردتهم تونس نحو الحدود
السلطات الليبية تمنع دخول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد طردتهم تونس نحو الحدود
أعلنت وزارة الداخلية الليبية منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T09:04+0000
2023-07-18T09:04+0000
2023-07-18T09:04+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073893185_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_bb270661dd2ecbc70ee42d48e717f3bd.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين: "قامت دوريات حرس الحدود بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية".وأضافت الداخلية الليبية أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت ما قالت إنها "تمركزات أمنية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن".وكان الرئس التونسي، قيس سعيد، قال إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.وأشار سعيد إلى وجود شبكات إجرامية تعمل في تجارة الهجرة، وذلك خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، في مقر الوزارة، حيث اجتمع مع عدد من قيادات الأمن في بلاده، لمناقشة الوضع في مدينة صفاقس.وشدد الرئيس التونسي على أن "تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها".
https://sputnikarabic.ae/20230709/قيس-سعيد-المهاجرون-في-تونس-يتلقون-معاملة-إنسانية-على-عكس-ما-يشاع-1078876843.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073893185_0:210:720:750_1920x0_80_0_0_d698cfc684c65f5341affc8548540a88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
السلطات الليبية تمنع دخول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد طردتهم تونس نحو الحدود
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الليبية منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين: "قامت دوريات حرس الحدود بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية".
وأضافت الداخلية الليبية
أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت ما قالت إنها "تمركزات أمنية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن".
وكان الرئس التونسي، قيس سعيد، قال إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور
أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.
وأشار سعيد إلى وجود شبكات إجرامية تعمل في تجارة الهجرة، وذلك خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، في مقر الوزارة، حيث اجتمع مع عدد من قيادات الأمن في بلاده، لمناقشة الوضع في مدينة صفاقس.
وشدد الرئيس التونسي على أن "تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين
عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها".