https://sputnikarabic.ae/20230718/السلطة-الفلسطينية-تبعث-برسالة-احتجاج-إلى-الأمم-المتحدة-بشأن-الانتهاكات-الإسرائيلية-1079199888.html

السلطة الفلسطينية تبعث برسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

السلطة الفلسطينية تبعث برسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

بعثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكوادر الطبية... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T19:56+0000

2023-07-18T19:56+0000

2023-07-18T19:56+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن مي الكيلة قد سلمت هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة في رام الله، مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الصحة الفلسطينية أمام هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة.وشارك في الاحتجاج ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، فضلا عن مندوبي عن النقابات الطبية والصحية وكوادر طبية وصحية.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية:وطالبت مي الكيلة، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية، مشيرةً إلى أن "قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون بوحشية على المواطنين ويحرمونهم من حقوقهم الأساسية".وكانت صحيفة إسرائيلية قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستطلق منصة على الإنترنت تسمح للفلسطينيين بتقديم شكاوى مدعمة بالصور والفيديو تظهر ارتكاب إسرائيل "جرائم" بحقهم.وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "من المتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية، غدًا (الأربعاء)، منصة على الإنترنت بتقديم شكاوى ضد إسرائيليين".من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن هذه المنصة "ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل".وأشار عوض الله في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا".وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من الجهة الأخرى.وتقوم إسرائيل بعمليات اعتقال شبه يومية لمن تقول إنهم مطلوبون في الضفة، وهي العمليات التي تقتحم خلالها المدن الفلسطينية وتتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد فلسطينيون بين الحين والآخر بتنفيذ علميات هجومية فردية ضد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230718/الجنائية-الدولية-تطلق-منصة-على-الإنترنت-تسمح-بتقديم-شكاوى-ضد-إسرائيل-1079175304.html

https://sputnikarabic.ae/20230716/إصابة-عشرات-الفلسطينيين-بالاختناق-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-بيت-لحم-1079120821.html

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