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https://sputnikarabic.ae/20230718/باريس-سان-جيرمان-يعلن-جاهزية-نيمار-للمشاركة-في-تدريبات-الفريق-الجماعية-1079195115.html
باريس سان جيرمان يعلن جاهزية نيمار للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية
باريس سان جيرمان يعلن جاهزية نيمار للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، أن نجمه البرازيلي نيمار جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T15:36+0000
2023-07-18T15:36+0000
مجتمع
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
الأخبار
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وذكر الفريق الباريسي عبر موقعه الرسمي في بيان، أن نيمار بإمكانه العودة للقيام بالتدريبات الجماعية بشكل جزئي هذا الأسبوع.وتعرض نيمار لإصابة قوية على مستوى الكاحل في مباراة ناديه أمام ليل في الدوري الفرنسي في فبراير الماضي.وفي مارس/آذار، خضع نيمار لعملية جراحية بدولة قطر، ليبتعد عن الملاعب لمدة 5 أشهر.وعاد نيمار للتدريبات برفقة بطل الدوري الفرنسي، الأسبوع الماضي، بشكل انفرادي.يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان سيسافر إلى اليابان لخوض جولة الإعداد الصيفية، إذ سيواجه أندية النصر السعودي وسيريزو أوساكا وإنتر ميلان، قبل بداية مباريات الدوري الفرنسي أمام لوريان في الـ 12 أو 13 أغسطس/آب 2023.
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار

باريس سان جيرمان يعلن جاهزية نيمار للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية

15:36 GMT 18.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنيمار
نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، أن نجمه البرازيلي نيمار جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في فبراير/شباط الماضي.
وذكر الفريق الباريسي عبر موقعه الرسمي في بيان، أن نيمار بإمكانه العودة للقيام بالتدريبات الجماعية بشكل جزئي هذا الأسبوع.
وتعرض نيمار لإصابة قوية على مستوى الكاحل في مباراة ناديه أمام ليل في الدوري الفرنسي في فبراير الماضي.
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وفي مارس/آذار، خضع نيمار لعملية جراحية بدولة قطر، ليبتعد عن الملاعب لمدة 5 أشهر.
وعاد نيمار للتدريبات برفقة بطل الدوري الفرنسي، الأسبوع الماضي، بشكل انفرادي.
يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان سيسافر إلى اليابان لخوض جولة الإعداد الصيفية، إذ سيواجه أندية النصر السعودي وسيريزو أوساكا وإنتر ميلان، قبل بداية مباريات الدوري الفرنسي أمام لوريان في الـ 12 أو 13 أغسطس/آب 2023.
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