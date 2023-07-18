https://sputnikarabic.ae/20230718/ترامب-أوروبا-ستدفع-المصاريف-التي-أنفقتها-الولايات-المتحدة-على-أوكرانيا-1079203410.html

ترامب: أوروبا ستدفع تكاليف المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا

ترامب: أوروبا ستدفع تكاليف المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة، بطلب تعويض أوروبا عن تكاليف المساعدة العسكرية التي قدمتها... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T22:42+0000

2023-07-18T22:42+0000

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سلاح روسيا

روسيا

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ترامب

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن- سبوتنيك. وفي رسالة فيديو، صرح ترامب قائلاً: "سأطلب من أوروبا أن تعوضنا عن تكاليف إعادة التسليح التي قمنا بإرسالها إلى أوكرانيا. يجب أن يقوموا بذلك الآن، ولكن جو بايدن ضعيف للغاية ولا يحترمونه".وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 200 مليار دولار على المساعدة لأوكرانيا، في حين أن أوروبا لم تنفق سوى جزء صغير من هذا المبلغ.واعتبر ترامب أيضًا أن الإدارة الحالية قد دفعت الجيش إلى وضع خطير، حيث يواجه الجيش الأمريكي نقصًا في عدد المتطوعين ويشير بايدن نفسه إلى نقص الأسلحة. وقال ترامب:في الوقت نفسه، تعهد ترامب بأنه سيوفر "تمويلًا قياسيًا" لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحت قيادته.يشار إلى أنه سبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230616/الخارجية-الروسية-تعلق-على-خطط-واشنطن-تزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1078174139.html

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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب