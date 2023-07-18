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https://sputnikarabic.ae/20230718/خلال-زيارة-أردوغان-للمملكة-السعودية-تتعاقد-مع-تركيا-للاستحواذ-على-صناعة-طائرات-مسيرة-1079159779.html
خلال زيارة أردوغان للمملكة.. السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على صناعة طائرات مسيرة
خلال زيارة أردوغان للمملكة.. السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على صناعة طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود استحواذ مع شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيرة، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس التركي، رجب... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T02:35+0000
2023-07-18T02:35+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
مسيرة
طائرة مسيرة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الدفاع السعودية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا، يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين؛ تضمنت الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وعقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية [لصناعة الطائرات المسيرة]".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة إلى السعودية ضمن جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والإمارات.وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت في وقت سابق، بأن جولة أردوغان إلى الدول الخليجية ستجلب على الأرجح استثمارات إلى تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.وتأتي جولة أردوغان المرتقبة بعد زيارةٍ قام بها وزير المالية التركي، محمد شيمشك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى الإمارات ضمن الخطة الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات للبلاد بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20230717/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-أردوغان-في-جدة-ويعقدان-جلسة-مباحثات-رسمية-1079159117.html
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السعودية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, مسيرة, طائرة مسيرة
السعودية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, مسيرة, طائرة مسيرة

خلال زيارة أردوغان للمملكة.. السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على صناعة طائرات مسيرة

02:35 GMT 18.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود استحواذ مع شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيرة، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الدفاع السعودية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا، يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين؛ تضمنت الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وعقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية [لصناعة الطائرات المسيرة]".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة إلى السعودية ضمن جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والإمارات.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في جدة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
أمس, 22:41 GMT
وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت في وقت سابق، بأن جولة أردوغان إلى الدول الخليجية ستجلب على الأرجح استثمارات إلى تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.
وتأتي جولة أردوغان المرتقبة بعد زيارةٍ قام بها وزير المالية التركي، محمد شيمشك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى الإمارات ضمن الخطة الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات للبلاد بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.
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