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https://sputnikarabic.ae/20230718/دبلوماسيون-في-الأمم-المتحدة-يستهجنون-هجوم-كييف-على-جسر-القرم-1079199153.html
دبلوماسيون في الأمم المتحدة يستهجنون هجوم كييف على جسر القرم
دبلوماسيون في الأمم المتحدة يستهجنون هجوم كييف على جسر القرم
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة عبر دبلوماسيون من عدد من الدول على هامش الأمم المتحدة عن استيائهم من هجوم كييف على جسر القرم. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T18:22+0000
2023-07-18T18:22+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف بوليانسكي في مقابلة مع قناة "سولوفيوف"، اليوم الثلاثاء: "على الهامش، أعرب الزملاء، وخاصة من البلدان غير المنحازة، عن الدهشة على الأقل، بل إن البعض غضب من هذا الوضع".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".
https://sputnikarabic.ae/20230718/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-لاستئناف-إمدادات-الحبوب-من-روسيا-وأوكرانيا-1079198222.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

دبلوماسيون في الأمم المتحدة يستهجنون هجوم كييف على جسر القرم

18:22 GMT 18.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة عبر دبلوماسيون من عدد من الدول على هامش الأمم المتحدة عن استيائهم من هجوم كييف على جسر القرم.
وأضاف بوليانسكي في مقابلة مع قناة "سولوفيوف"، اليوم الثلاثاء: "على الهامش، أعرب الزملاء، وخاصة من البلدان غير المنحازة، عن الدهشة على الأقل، بل إن البعض غضب من هذا الوضع".
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لأن الجميع يفهم جيدًا أن هذه ضربة للبنية التحتية السلمية، إنهم يعرفون أن الأبرياء الذين كانوا على بعد مئات الكيلومترات من منطقة العمليات العسكرية، ويكاد يكون من المستحيل تفسير ذلك بنوع من الاحتياجات العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.
وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".
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