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القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/القوات-الروسية-ترد-على-هجوم-جسر-القرم-بضربة-نوعية-ضخمة-في-أوديسا-1079167700.html
القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T09:11+0000
2023-07-18T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه تم تدمير منشآت تخزين الوقود التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 70 ألف طن في منطقة نيكولاييف وأوديسا، والتي كلن يتم منها تزويد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس الاثنين، باستخدام طائرتين مسيرتين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يتعهد-بالرد-على-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم--1079156819.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/انفجار-ضخم-في-أوديسا-وأنباء-عن-تدمير-الميناء-بصواريخ-فيديو-1079162063.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية

09:11 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 18.07.2023)
© Sputnik . Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف
إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.
وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم
أمس, 18:27 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه تم تدمير منشآت تخزين الوقود التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 70 ألف طن في منطقة نيكولاييف وأوديسا، والتي كلن يتم منها تزويد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.

وأضافت الوزارة أنه "تم إصابة جميع الأهداف المخطط لضربها، وتم تسجيل حرائق وانفجارات في المواقع التي تم ضربها".

ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
انفجار ضخم في أوديسا وأنباء عن تدمير الميناء بصواريخ... فيديو
07:34 GMT
أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس الاثنين، باستخدام طائرتين مسيرتين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.
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