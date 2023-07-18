https://sputnikarabic.ae/20230718/القوات-الروسية-ترد-على-هجوم-جسر-القرم-بضربة-نوعية-ضخمة-في-أوديسا-1079167700.html
القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T09:11+0000
2023-07-18T09:11+0000
2023-07-18T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه تم تدمير منشآت تخزين الوقود التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 70 ألف طن في منطقة نيكولاييف وأوديسا، والتي كلن يتم منها تزويد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس الاثنين، باستخدام طائرتين مسيرتين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يتعهد-بالرد-على-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم--1079156819.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/انفجار-ضخم-في-أوديسا-وأنباء-عن-تدمير-الميناء-بصواريخ-فيديو-1079162063.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
09:11 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.
وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه تم تدمير منشآت تخزين الوقود التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 70 ألف طن في منطقة نيكولاييف وأوديسا، والتي كلن يتم منها تزويد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.
وأضافت الوزارة أنه "تم إصابة جميع الأهداف المخطط لضربها، وتم تسجيل حرائق وانفجارات في المواقع التي تم ضربها".
أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس الاثنين، باستخدام طائرتين مسيرتين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.