https://sputnikarabic.ae/20230718/رئيس-القرم-إسقاط-وتحييد-30-طائرة-مسيرة-خلال-الليل-شرق-الجزيرة---عاجل-1079160199.html
رئيس شبه جزيرة القرم يؤكد إحباط هجوم جديد بعشرات المسيرات ولا إصابات
رئيس شبه جزيرة القرم يؤكد إحباط هجوم جديد بعشرات المسيرات ولا إصابات
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم نفذته 28 طائرة مسيرة في شرق شبه جزيرة القرم ليلا. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T04:33+0000
2023-07-18T04:33+0000
2023-07-18T04:47+0000
جمهورية القرم الروسية
مسيرة
طائرة مسيرة
روسيا
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وقال أكسيونوف في قناته على تطبيق تليغرام،" خلال الليل، في شرق شبه جزيرة القرم، أسقطت قوات الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة، وتم تحييد 19 أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية".وشدد رئيس شبه جزيرة القرم على أن عمليات اعتراض الطائرات المسيرة لم تسفر عن سقوط ضحايا.وكشفت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، وتم تحييد 11 طائرة بدون طيار أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية، حيث علمت على تحطيمها قبل الوصول إلى الهدف. أمس الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترد بالطبع على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات المناسبة.وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم:وأضاف بوتين: "في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف".وفي وقت مبكر صباح الاثنين، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
https://sputnikarabic.ae/20230717/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يعلن-وضع-نظام-مؤقت-لتنظيم-حركة-المرور-على-جسر-القرم--عاجل-1079158729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, مسيرة, طائرة مسيرة, روسيا
جمهورية القرم الروسية, مسيرة, طائرة مسيرة, روسيا
رئيس شبه جزيرة القرم يؤكد إحباط هجوم جديد بعشرات المسيرات ولا إصابات
04:33 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 04:47 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم نفذته 28 طائرة مسيرة في شرق شبه جزيرة القرم ليلا.
وقال أكسيونوف في قناته على تطبيق تليغرام،" خلال الليل، في شرق شبه جزيرة القرم، أسقطت قوات الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة، وتم تحييد 19 أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية".
وشدد رئيس شبه جزيرة القرم على أن عمليات اعتراض الطائرات المسيرة لم تسفر عن سقوط ضحايا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 28 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم.
وكشفت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، وتم تحييد 11 طائرة بدون طيار أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية، حيث علمت على تحطيمها قبل الوصول إلى الهدف.
أمس الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترد بالطبع على الهجوم الإرهابي
على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات المناسبة.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم:
"الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة".
وأضاف بوتين: "في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف".
وفي وقت مبكر صباح الاثنين، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.