https://sputnikarabic.ae/20230718/رئيس-الوزراء-الياباني-يتفق-مع-قادة-السعودية-وقطر-والإمارات-على-التعاون-في-الطاقة-والدفاع-1079191056.html

رئيس الوزراء الياباني يتفق مع قادة السعودية وقطر والإمارات على التعاون في الطاقة والدفاع

رئيس الوزراء الياباني يتفق مع قادة السعودية وقطر والإمارات على التعاون في الطاقة والدفاع

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقه مع قادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على تكثيف التعاون في مجال... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T14:32+0000

2023-07-18T14:32+0000

2023-07-18T14:32+0000

أخبار اليابان

قطر

أخبار قطر اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066806529_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f29397c8721e346870185fdba8b3697f.jpg

وأشار كيشيدا خلال زيارته للدوحة، إلى أنه "سيتم تكثيف التعاون مع دول المنطقة لتنويع مصادر الطاقة"، وفقا لقناة "الجزيرة" القطرية.وأكد أن "دولة قطر تكثف دورها على الساحة الدولية بفضل جهودها التوافقية في السياسة الخارجية، وأنها تضطلع بدور مهم في مجال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وأضاف رئيس الوزراء الياباني أنه اتفق مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، "معبّرا عن سعادته من هذه الخطوة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كتب عبر "تويتر"، عن لقائه برئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، في الدوحة: "بحثت مع كيشيدا فرص الارتقاء بتعاوننا الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين، كما تبادلنا الآراء بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الطاقة وإمداداتها".والتقى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمدة يومين، ابتداءً من يوم الأحد الماضي، لتعزيز "دبلوماسية الموارد" مع منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية.وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، بهدف تعزيز الشراكة.وأكد رئيس وزراء اليابان أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان، متابعا: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة".

https://sputnikarabic.ae/20230716/ولي-العهد-السعودي-يعقد-جلسة-مباحثات-مع-رئيس-الوزراء-الياباني-في-جدة-فيديو-1079130699.html

أخبار اليابان

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليابان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة