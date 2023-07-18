https://sputnikarabic.ae/20230718/رئيس-الوزراء-الياباني-يتفق-مع-قادة-السعودية-وقطر-والإمارات-على-التعاون-في-الطاقة-والدفاع-1079191056.html
رئيس الوزراء الياباني يتفق مع قادة السعودية وقطر والإمارات على التعاون في الطاقة والدفاع
رئيس الوزراء الياباني يتفق مع قادة السعودية وقطر والإمارات على التعاون في الطاقة والدفاع
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقه مع قادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على تكثيف التعاون في مجال... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T14:32+0000
2023-07-18T14:32+0000
2023-07-18T14:32+0000
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وأشار كيشيدا خلال زيارته للدوحة، إلى أنه "سيتم تكثيف التعاون مع دول المنطقة لتنويع مصادر الطاقة"، وفقا لقناة "الجزيرة" القطرية.وأكد أن "دولة قطر تكثف دورها على الساحة الدولية بفضل جهودها التوافقية في السياسة الخارجية، وأنها تضطلع بدور مهم في مجال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وأضاف رئيس الوزراء الياباني أنه اتفق مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، "معبّرا عن سعادته من هذه الخطوة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كتب عبر "تويتر"، عن لقائه برئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، في الدوحة: "بحثت مع كيشيدا فرص الارتقاء بتعاوننا الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين، كما تبادلنا الآراء بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الطاقة وإمداداتها".والتقى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمدة يومين، ابتداءً من يوم الأحد الماضي، لتعزيز "دبلوماسية الموارد" مع منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية.وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، بهدف تعزيز الشراكة.وأكد رئيس وزراء اليابان أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان، متابعا: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة".
https://sputnikarabic.ae/20230716/ولي-العهد-السعودي-يعقد-جلسة-مباحثات-مع-رئيس-الوزراء-الياباني-في-جدة-فيديو-1079130699.html
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أخبار اليابان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار اليابان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رئيس الوزراء الياباني يتفق مع قادة السعودية وقطر والإمارات على التعاون في الطاقة والدفاع
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقه مع قادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على تكثيف التعاون في مجال الطاقة والدفاع.
وأشار كيشيدا خلال زيارته للدوحة، إلى أنه "سيتم تكثيف التعاون مع دول المنطقة لتنويع مصادر الطاقة"، وفقا لقناة "الجزيرة" القطرية.
وأكد أن "دولة قطر تكثف دورها على الساحة الدولية بفضل جهودها التوافقية في السياسة الخارجية، وأنها تضطلع بدور مهم في مجال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف رئيس الوزراء الياباني أنه اتفق مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، "معبّرا عن سعادته من هذه الخطوة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي"، بحسب وكالة
الأنباء القطرية (قنا).
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كتب عبر "تويتر"، عن لقائه برئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، في الدوحة: "بحثت مع كيشيدا فرص الارتقاء بتعاوننا الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين، كما تبادلنا الآراء بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الطاقة وإمداداتها".
والتقى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمدة يومين، ابتداءً من يوم الأحد الماضي، لتعزيز "دبلوماسية الموارد" مع منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة
"كيودو" اليابانية.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون
مع الجانب الياباني، بهدف تعزيز الشراكة.
وأكد رئيس وزراء اليابان أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان، متابعا: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة".