https://sputnikarabic.ae/20230718/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يناقش-نتائج-قمة-الناتو-مع-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-1079200294.html
رئيس مكتب زيلينسكي يناقش نتائج قمة الناتو مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
رئيس مكتب زيلينسكي يناقش نتائج قمة الناتو مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
ناقش رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، في محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان نتائج قمة الناتو التي عقدت في فيلنيوس، وكذلك خطوات... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T20:34+0000
2023-07-18T20:34+0000
2023-07-18T20:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأعلن مكتب زيلينسكي في منشور عبر قناته على "تلغرام": "أجرى يرماك محادثة هاتفية مع سوليفان، ولخص الطرفان نتائج قمة الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي في فيلنيوس".ويترتب على التقرير أن "يرماك وسوليفان تبادلا وجهات النظر حول بدء المفاوضات بشأن إبرام مذكرات تفاهم ثنائية بشأن التزامات أوكرانيا في إطار هذا الإعلان".وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا، فهي تتعدى على أمن روسيا.وأضاف: "هذا يعني، من خلال توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، أنها تتعدى على الأمن الروسي. هذا مستحيل وهذا محفوف بعواقب سلبية للغاية على المدى المتوسط والطويل وحتى على المدى القصير".
https://sputnikarabic.ae/20230717/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-احتمال-مواجهة-عسكرية-بين-الناتو-وروسيا-1079141517.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رئيس مكتب زيلينسكي يناقش نتائج قمة الناتو مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
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ناقش رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، في محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان نتائج قمة الناتو التي عقدت في فيلنيوس، وكذلك خطوات كييف الأخرى في إطار إعلان دول مجموعة السبع "لدعم أوكرانيا".
وأعلن مكتب زيلينسكي في منشور عبر قناته على "تلغرام": "أجرى يرماك محادثة هاتفية مع سوليفان، ولخص الطرفان نتائج قمة الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي في فيلنيوس".
وأشاد الطرفان بشدة بالاتفاق على هامش قمة المؤتمر المشترك إعلان بشأن دعم أوكرانيا، الذي ينص على الضمانات الأمنية، حيث كانت الوثيقة مدعومة من مجموعة دول السبع وتسع دول أخرى.
ويترتب على التقرير أن "يرماك وسوليفان تبادلا وجهات النظر حول بدء المفاوضات بشأن إبرام مذكرات تفاهم ثنائية بشأن التزامات أوكرانيا في إطار هذا الإعلان".
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا، فهي تتعدى على أمن روسيا.
نحن نعتبر هذا خاطئًا للغاية وخطيرًا للغاية. لأنه من خلال تقديم أي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تتجاهل هذه البلدان في الواقع المبدأ الدولي المتمثل في عدم قابلية الأمن للتجزئة.
وأضاف
: "هذا يعني، من خلال توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، أنها تتعدى على الأمن الروسي. هذا مستحيل وهذا محفوف بعواقب سلبية للغاية على المدى المتوسط والطويل وحتى على المدى القصير".