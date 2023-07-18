عربي
القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230718/محمد-بن-سلمان-يقود-سيارة-توغ-التركية-الصنع-برفقة-أردوغان-فيديو-1079166459.html
محمد بن سلمان يقود سيارة "توغ" التركية الصنع برفقة أردوغان... فيديو
محمد بن سلمان يقود سيارة "توغ" التركية الصنع برفقة أردوغان... فيديو
قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة السيارة التي أهداها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T09:10+0000
2023-07-18T09:10+0000
مجتمع
أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061740394_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_cd9ccdbcb37a85b8b306423b170b99af.jpg
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، توجه ولي العهد والرئيس التركي إلى السيارة الكهربائية التركية من نوع "توغ"، بينما قاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان جالسا بجانبه، وتوجها معا من قصر السلام في جدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.وأهدى أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ"، المصنعة محليا في تركيا.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام في مدينة جدة"، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".وشهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي" مذكرَة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة".وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.
https://sputnikarabic.ae/20230718/أردوغان-يقدم-سيارتين-تركيتي-الصنع-هدية-للعاهل-السعودي-وولي-العهد-1079161307.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061740394_0:0:1788:1342_1920x0_80_0_0_bba46274812af0adb96614d9afe23aaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان, نادي الفيديو

محمد بن سلمان يقود سيارة "توغ" التركية الصنع برفقة أردوغان... فيديو

09:10 GMT 18.07.2023
© AFP 2023 / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegramNabd
قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة السيارة التي أهداها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، توجه ولي العهد والرئيس التركي إلى السيارة الكهربائية التركية من نوع "توغ"، بينما قاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان جالسا بجانبه، وتوجها معا من قصر السلام في جدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.
وأهدى أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ"، المصنعة محليا في تركيا.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام في مدينة جدة"، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.
وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
أردوغان يقدم سيارتين تركيتي الصنع هدية للعاهل السعودي وولي العهد
06:00 GMT
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".
وشهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي" مذكرَة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة".
وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала