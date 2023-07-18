https://sputnikarabic.ae/20230718/محمد-بن-سلمان-يقود-سيارة-توغ-التركية-الصنع-برفقة-أردوغان-فيديو-1079166459.html
محمد بن سلمان يقود سيارة "توغ" التركية الصنع برفقة أردوغان... فيديو
محمد بن سلمان يقود سيارة "توغ" التركية الصنع برفقة أردوغان... فيديو
قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة السيارة التي أهداها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T09:10+0000
2023-07-18T09:10+0000
2023-07-18T09:10+0000
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وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، توجه ولي العهد والرئيس التركي إلى السيارة الكهربائية التركية من نوع "توغ"، بينما قاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان جالسا بجانبه، وتوجها معا من قصر السلام في جدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.وأهدى أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ"، المصنعة محليا في تركيا.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام في مدينة جدة"، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".وشهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي" مذكرَة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة".وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.
https://sputnikarabic.ae/20230718/أردوغان-يقدم-سيارتين-تركيتي-الصنع-هدية-للعاهل-السعودي-وولي-العهد-1079161307.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان, نادي الفيديو
محمد بن سلمان يقود سيارة "توغ" التركية الصنع برفقة أردوغان... فيديو
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قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة السيارة التي أهداها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، توجه ولي العهد والرئيس التركي إلى السيارة الكهربائية التركية من نوع "توغ"، بينما قاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان جالسا بجانبه، وتوجها معا من قصر السلام في جدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.
وأهدى أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ"
، المصنعة محليا في تركيا.
وأفادت وكالة
"الأناضول" التركية، بأن "أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام في مدينة جدة"، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.
وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية
.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".
وشهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي" مذكرَة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة".
وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية
وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.