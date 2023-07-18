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إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تنفي-ضلوعها-في-الهجوم-على-جسر-القرم-1079202979.html
واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم
واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها ليست متورطة في الهجوم على جسر القرم. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T22:15+0000
2023-07-18T22:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وردّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، على تصريحات السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الهجوم على جسر القرم كغطاء لأعمالها التخريبية في أوكرانيا، قائلاً: "هذا غير صحيح تمامًا".من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن تصريحات السلطات الأوكرانية بعد الهجوم على جسر القرم تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المعنية في أوكرانيا في هذا الهجوم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي تعرض له جسر القرم اليوم بأنه عمل إرهابي، وتعهد بالرد على هذا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230718/دبلوماسيون-في-الأمم-المتحدة-يستهجنون-هجوم-كييف-على-جسر-القرم-1079199153.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم

22:15 GMT 18.07.2023
© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصورعمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي.
عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها ليست متورطة في الهجوم على جسر القرم.
واشنطن - سبوتنيك. وردّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، على تصريحات السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الهجوم على جسر القرم كغطاء لأعمالها التخريبية في أوكرانيا، قائلاً: "هذا غير صحيح تمامًا".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
دبلوماسيون في الأمم المتحدة يستهجنون هجوم كييف على جسر القرم
18:22 GMT
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن تصريحات السلطات الأوكرانية بعد الهجوم على جسر القرم تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المعنية في أوكرانيا في هذا الهجوم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.
وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".
من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي تعرض له جسر القرم اليوم بأنه عمل إرهابي، وتعهد بالرد على هذا الهجوم.
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