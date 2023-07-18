https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تنفي-ضلوعها-في-الهجوم-على-جسر-القرم-1079202979.html
واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم
واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها ليست متورطة في الهجوم على جسر القرم. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T22:15+0000
2023-07-18T22:15+0000
2023-07-18T22:15+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وردّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، على تصريحات السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الهجوم على جسر القرم كغطاء لأعمالها التخريبية في أوكرانيا، قائلاً: "هذا غير صحيح تمامًا".من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن تصريحات السلطات الأوكرانية بعد الهجوم على جسر القرم تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المعنية في أوكرانيا في هذا الهجوم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.وقالت الوزارة: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي تعرض له جسر القرم اليوم بأنه عمل إرهابي، وتعهد بالرد على هذا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230718/دبلوماسيون-في-الأمم-المتحدة-يستهجنون-هجوم-كييف-على-جسر-القرم-1079199153.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها ليست متورطة في الهجوم على جسر القرم.
واشنطن - سبوتنيك
. وردّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، على تصريحات السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الهجوم على جسر القرم كغطاء لأعمالها التخريبية في أوكرانيا، قائلاً: "هذا غير صحيح تمامًا".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن تصريحات السلطات الأوكرانية بعد الهجوم على جسر القرم تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المعنية في أوكرانيا في هذا الهجوم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.
وقالت الوزارة
: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا".
من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي تعرض له جسر القرم اليوم بأنه عمل إرهابي، وتعهد بالرد على هذا الهجوم.