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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/وزارة-الدفاع-الطيران-الروسي-يدك-مواقع-للجيش-الأوكراني-في-دونيتسك--عاجل-1079159912.html
وزارة الدفاع: الطيران الروسي يدك مواقع للجيش الأوكراني في دونيتسك
وزارة الدفاع: الطيران الروسي يدك مواقع للجيش الأوكراني في دونيتسك
نفذ طيران المجموعة الجنوبية (يوغ) من القوات الروسية ضربة بالذخيرة الموجهة ( UPAB-500) عند نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا وسفيرسك... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T03:05+0000
2023-07-18T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
الطيران الروسي
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وقال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "يوغ"، "أجرى طيران التجمع الجنوبي للقوات الروسية ضربات بالذخيرة الموجهة UPAB-500 عند نقاط الانتشار المؤقت للواء الدفاع الإقليمي 112 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي سيريبريانكا وسفيرسك".وأضاف، "نفذت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات يوغ غارات على تكدس القوى البشرية المعادية في منطقتي كورديوموفكا وكليششيفكا".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لما قاله، دكت قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية بالصواريخ مستودع ذخيرة ووقود ومواد التشحيم، وموقع وحدة إدارة الأمن في كراماتورسك ونقاط الانتشار المؤقتة للهجوم الجبلي الثالث والألوية الميكانيكية الثالثة والخمسين للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا.وأضاف أستافييف، أن "مدفعية المجموعة نفذت غارة على مخزن ذخيرة العدو في منطقة فيركنيكامينسكوي. وكجزء من القتال المضاد، تم تدمير قذائف هاون عيار 120 ملم على مواقع إطلاق النار في مناطق مستوطنتي بيلوغوروفكا وستوبوتشكي".
https://sputnikarabic.ae/20230718/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مناطق-أوكرانية-1079159539.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, الطيران الروسي
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, الطيران الروسي

وزارة الدفاع: الطيران الروسي يدك مواقع للجيش الأوكراني في دونيتسك

03:05 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 03:20 GMT 18.07.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذ طيران المجموعة الجنوبية (يوغ) من القوات الروسية ضربة بالذخيرة الموجهة ( UPAB-500) عند نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا وسفيرسك في جمهورية دونيتسك.
وقال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "يوغ"، "أجرى طيران التجمع الجنوبي للقوات الروسية ضربات بالذخيرة الموجهة UPAB-500 عند نقاط الانتشار المؤقت للواء الدفاع الإقليمي 112 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي سيريبريانكا وسفيرسك".
وأضاف، "نفذت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات يوغ غارات على تكدس القوى البشرية المعادية في منطقتي كورديوموفكا وكليششيفكا".
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بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لما قاله، دكت قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية بالصواريخ مستودع ذخيرة ووقود ومواد التشحيم، وموقع وحدة إدارة الأمن في كراماتورسك ونقاط الانتشار المؤقتة للهجوم الجبلي الثالث والألوية الميكانيكية الثالثة والخمسين للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا.
وأضاف أستافييف، أن "مدفعية المجموعة نفذت غارة على مخزن ذخيرة العدو في منطقة فيركنيكامينسكوي. وكجزء من القتال المضاد، تم تدمير قذائف هاون عيار 120 ملم على مواقع إطلاق النار في مناطق مستوطنتي بيلوغوروفكا وستوبوتشكي".
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