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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مناطق-أوكرانية-1079159539.html
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 8 مناطق بأوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T00:56+0000
2023-07-18T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
خاركوف
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، تشيركاسي، بولتافا، خاركوف، دنيبروبيتروفسك، كيروفوغراد، أوديسا، ونيكولاييف في أوكرانيا.كما تم إطلاق إنذار في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق يوم الاثنين، أن دوي انفجارات سمع في أوديسا ونيكولاييف.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/ شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية "أوكرانيغو"، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230715/صفارات-الإنذار-تدوي-في-7-مناطق-بأوكرانيا--عاجل-1079105829.html
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روسيا, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف
روسيا, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف

صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية

00:56 GMT 18.07.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 8 مناطق بأوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، تشيركاسي، بولتافا، خاركوف، دنيبروبيتروفسك، كيروفوغراد، أوديسا، ونيكولاييف في أوكرانيا.
كما تم إطلاق إنذار في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق أوكرانية
15 يوليو, 23:09 GMT
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق يوم الاثنين، أن دوي انفجارات سمع في أوديسا ونيكولاييف.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في فبراير/ شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية "أوكرانيغو"، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
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