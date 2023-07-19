https://sputnikarabic.ae/20230719/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتين-بأوكرانيا-1079233215.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين بأوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة تأهب جوي في منطقتي خاركوف ونيكولاييف، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة خيرسون، وفقًا للبيانات... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T22:11+0000
2023-07-19T22:11+0000
2023-07-19T22:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في المناطق المذكورة في الفترة من 23:49 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء إلى 00:25 بتوقيت موسكو يوم الخميس.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مناطق-في-أوكرانيا-1079202768.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين بأوكرانيا
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة تأهب جوي في منطقتي خاركوف ونيكولاييف، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة خيرسون، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.
ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في المناطق المذكورة في الفترة من 23:49 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء إلى 00:25 بتوقيت موسكو يوم الخميس.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.