https://sputnikarabic.ae/20230719/الأمم-المتحدة-تعلن-التزامها-بتسهيل-صادرات-الحبوب-الروسية-والأوكرانية-1079229621.html

الأمم المتحدة تعلن التزامها بتسهيل صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية

الأمم المتحدة تعلن التزامها بتسهيل صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية، على الرغم... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T18:38+0000

2023-07-19T18:38+0000

2023-07-19T18:38+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك، خلال إفادة صحافية: "التزامنا بأهداف مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم (مع روسيا) مستمر بلا هوادة، سواء مع أو بدون الـ 90 يومًا".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أنه لدى الأمم المتحدة ثلاثة أشهر أخرى لتنفيذ مذكرة التفاهم مع روسيا، بشأن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "لدى الأمم المتحدة ثلاثة أشهر أخرى للتنفيذ (مذكرة التفاهم مع روسيا الاتحادية بشأن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية) لتحقيق نتائج ملموسة".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين الماضي، أن "الاتفاقيات حول صفقة الحبوب منتهية فعليًا، وتم وقف العمل بها".وشدد بيسكوف على أنه بمجرد الوفاء بالجزء الروسي من الاتفاقية، فإن روسيا ستعود إلى العمل بهذه الصفقة على الفور.وتتضمن مبادرة البحر الأسود، التي تم توقيعها في 22 تموز/ يوليو 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا؛ ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.جدير بالذكر، أن الجزء الثاني من الاتفاقية، وهو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، ومدته ثلاث سنوات؛ وينص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط المصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك"، بنظام "سويفت" العالمي للمراسلات المالية، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة.

https://sputnikarabic.ae/20230719/1079228370.html

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