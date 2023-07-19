https://sputnikarabic.ae/20230719/العاهل-المغربي-يدعو-نتنياهو-إلى-زيارة-المملكة-1079229804.html
العاهل المغربي يدعو نتنياهو إلى زيارة المملكة
العاهل المغربي يدعو نتنياهو إلى زيارة المملكة
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى زيارة الرباط. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T18:45+0000
2023-07-19T18:45+0000
2023-07-19T18:45+0000
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101977/29/1019772942_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_aea4be4f11856661fbc8ba770e94ed1c.jpg
ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا صرح من خلاله أن العاهل المغربي قد دعا نتنياهو إلى زيارة الرباط، وهي الدعوة التي جاءت على خلفية اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وأفاد البيان الإسرائيلي بأن الملك محمد السادس قد أعرب لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن شكره لهذا الاعتراف، مضيفا أن دعوته إلى زيارة المملكة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل.وذكر بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغابي، سيقوم بالتنسيق مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بشأن زيارة نتنياهو للمغرب.وكان الديوان الملكي المغربي، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن "إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن "الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس"، مشيرة إلى أن "دولة إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".وأكد نتنياهو، وفقا للرسالة، أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة"، مشددا على أنه "سيتم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".وفي رسالته إلى العاهل المغربي، أعلن نتنياهو أن "إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230718/كوهين-اعتراف-إسرائيل-بسيادة-المغرب-على-إقليم-الصحراء-خطوة-تعزز-العلاقات-بين-الدولتين-1079164382.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101977/29/1019772942_407:0:3504:2323_1920x0_80_0_0_809f7bbc6e7934e597ca39e5ce0cbe35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
العاهل المغربي يدعو نتنياهو إلى زيارة المملكة
تابعنا عبر
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى زيارة الرباط.
ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا صرح من خلاله أن العاهل المغربي قد دعا نتنياهو إلى زيارة الرباط، وهي الدعوة التي جاءت على خلفية اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وأفاد البيان الإسرائيلي بأن الملك محمد السادس
قد أعرب لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن شكره لهذا الاعتراف، مضيفا أن دعوته إلى زيارة المملكة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وذكر بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغابي، سيقوم بالتنسيق مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بشأن زيارة نتنياهو للمغرب.
وكان الديوان الملكي المغربي، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن "إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب
على الصحراء الغربية".
وأفادت وكالة
الأنباء المغربية بأن "الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس"، مشيرة إلى أن "دولة إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".
وأكد نتنياهو، وفقا للرسالة، أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة"، مشددا على أنه "سيتم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".
وفي رسالته إلى العاهل المغربي، أعلن نتنياهو أن "إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.