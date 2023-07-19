https://sputnikarabic.ae/20230719/العاهل-المغربي-يدعو-نتنياهو-إلى-زيارة-المملكة-1079229804.html

العاهل المغربي يدعو نتنياهو إلى زيارة المملكة

العاهل المغربي يدعو نتنياهو إلى زيارة المملكة

وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى زيارة الرباط. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T18:45+0000

2023-07-19T18:45+0000

2023-07-19T18:45+0000

أخبار المغرب اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101977/29/1019772942_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_aea4be4f11856661fbc8ba770e94ed1c.jpg

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا صرح من خلاله أن العاهل المغربي قد دعا نتنياهو إلى زيارة الرباط، وهي الدعوة التي جاءت على خلفية اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وأفاد البيان الإسرائيلي بأن الملك محمد السادس قد أعرب لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن شكره لهذا الاعتراف، مضيفا أن دعوته إلى زيارة المملكة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل.وذكر بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغابي، سيقوم بالتنسيق مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بشأن زيارة نتنياهو للمغرب.وكان الديوان الملكي المغربي، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن "إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن "الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس"، مشيرة إلى أن "دولة إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".وأكد نتنياهو، وفقا للرسالة، أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة"، مشددا على أنه "سيتم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".وفي رسالته إلى العاهل المغربي، أعلن نتنياهو أن "إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230718/كوهين-اعتراف-إسرائيل-بسيادة-المغرب-على-إقليم-الصحراء-خطوة-تعزز-العلاقات-بين-الدولتين-1079164382.html

أخبار المغرب اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار