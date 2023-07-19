https://sputnikarabic.ae/20230719/بوتين-يكشف-سبب-حظر-الغرب-وسائل-الإعلام-الروسية-1079225838.html
بوتين يكشف سبب حظر الغرب وسائل الإعلام الروسية
بوتين يكشف سبب حظر الغرب وسائل الإعلام الروسية
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "الدول الغربية تغلق المواقع الإعلامية الروسية وتضع العراقيل في وجهها لأنها تخشى الحقيقة". 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T14:56+0000
2023-07-19T14:56+0000
2023-07-19T14:56+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
قناة rt
سبوتنيك
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وقال بوتين في اجتماع لمجلس المنظمة المستقلة غير الربحية "روسيا - أرض الفرص": "على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تم تطبيق آلاف الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب وكالة "سبوتنيك" وقنوات "آر تي" التلفزيونية".وأضاف الرئيس بوتين، قائلًا:ويذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، صفحات هذه الوسائط غير متاحة للمستخدمين الأوروبيين من خلال محرك البحث غوغل، وقنواتهم على يوتيوب وعلى منصات "ميتا" (أنشطة هذه المنظمة وشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)".ووصف بوتين العديد من الصحفيين المحليين الذين يعملون مع وسائل الإعلام الروسية بأنهم "وسائل إعلام تابعة للحكومة الروسية".وأصدر الاتحاد الأوروبي، في 25 شباط / فبراير الماضي، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, قناة rt, سبوتنيك
روسيا, فلاديمير بوتين, قناة rt, سبوتنيك
بوتين يكشف سبب حظر الغرب وسائل الإعلام الروسية
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "الدول الغربية تغلق المواقع الإعلامية الروسية وتضع العراقيل في وجهها لأنها تخشى الحقيقة".
وقال بوتين في اجتماع لمجلس المنظمة المستقلة غير الربحية "روسيا - أرض الفرص": "على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تم تطبيق آلاف الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب وكالة "سبوتنيك" وقنوات "آر تي" التلفزيونية".
وأضاف الرئيس بوتين، قائلًا:
في كل مكان في الواقع تم إغلاق موردنا (الإعلامي) الوحيد الذي يستهدف الجمهور الغربي، نتحدث هنا عن روسيا اليوم، في كل مكان يتم إغلاقها، يتم زرع العقبات لأنهم يخشون الحقيقة.
ويذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، صفحات هذه الوسائط غير متاحة للمستخدمين الأوروبيين من خلال محرك البحث غوغل، وقنواتهم على يوتيوب وعلى منصات "ميتا" (أنشطة هذه المنظمة وشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)".
ووصف بوتين العديد من الصحفيين المحليين الذين يعملون مع وسائل الإعلام الروسية بأنهم "وسائل إعلام تابعة للحكومة الروسية".
وأصدر الاتحاد الأوروبي، في 25 شباط / فبراير الماضي، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي
أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".